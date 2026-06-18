Verband Bildungsmedien e.V.

Vorstandswahl Verband Bildungsmedien e. V.: Martina Fiddrich, Iris Kalvelage und Hendrik Langner wiedergewählt

Frankfurt am Main (ots)

Auf der 71. Mitgliederversammlung des Verband Bildungsmedien e. V. am 18. Juni 2026 in München wurden die stellvertretende Vorsitzende Martina Fiddrich (Cornelsen Verlag) und die Vorstandsmitglieder Iris Kalvelage (Westermann) und Hendrik Langner (phase-6 GmbH) für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Außerdem im Vorstand unter Vorsitz von Maximilian Schulyok (Ernst Klett Verlag GmbH) vertreten sind die Schatzmeisterin Michaela Hueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) und Dr. Jacob Kloepfer (Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG).

Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.

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