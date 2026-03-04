Verband Bildungsmedien e.V.

Presseeinladung: Presserundgang am 10. März 2026 auf der didacta in Köln

Frankfurt am Main (ots)

Lesen, Schreiben, Rechnen: Wie gelingt die Trendwende bei den Basiskompetenzen? Jetzt noch anmelden zum Presserundgang der Bildungsmedienanbieter auf der didacta - die Bildungsmesse in Köln!

Die Leistungen in den Basiskompetenzen nehmen seit Jahren ab. Ihre gezielte Stärkung ist deshalb eine zentrale Aufgabe. Wie Lesen, Schreiben und Rechnen unter den heutigen Bedingungen wirksam ausgebildet, gefördert und gestärkt werden können, daran arbeiten Bildungsmedienverlage gemeinsam mit der Fachdidaktik und der schulischen Praxis. Von haptischen Lösungen bis hin zu KI-Anwendungen: Vielfältige Angebote adressieren die individuellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen.

Der Presserundgang des Verband Bildungsmedien e. V. gibt einen Überblick über aktuelle Anforderungen und Lösungen der Bildungsmedienverlage. Wir laden Sie dazu herzlich ein!

Termin und Ort

didacta - die Bildungsmesse in Köln

10. März 2026, 12.30 bis 14.00 Uhr

Start: Verband Bildungsmedien e. V., Halle 7, Stand D035

Beteiligte Unternehmen

Nach dem Get-together mit Snacks und Getränken am Stand des Verband Bildungsmedien e. V. (Halle 7, Stand D035) begleitet der geführte Rundgang Bildungsinfluencer Bob Blume zum Messestand von Cornelsen (Halle 7, Stand C020), wo er mit seinem neuen Duden-Titel "Lesen.Schreiben." für mehr Engagement für die klassischen Kulturtechniken wirbt. Ergänzend zeigt dort André Suhr am Beispiel des Lehrwerks Tinto, wie Erstklässlerinnen und Erstklässler heute dreifach differenziert Lesen und Schreiben lernen. Anschließend stellt Westermann (Halle 7, Stand A020) digitale Lernmodule sowie Diagnose- und Fördermöglichkeiten vor, die effektiv dabei unterstützen, grundlegende Kompetenzen in weiterführenden Schulen zu festigen. Der Ernst Klett Verlag (Halle 8, Stand B020) präsentiert Ergebnisse einer aktuellen Lehrerumfrage zu Basiskompetenzen und diskutiert Perspektiven für den Unterricht in der Generation Alpha. Abschließend präsentiert der Finken-Verlag (Halle 8, Stand A030) seine Neuheiten des motivierenden, spielerischen Lernsystems LOGICO: Vorläuferfähigkeiten in Deutsch und Mathematik sowie das sprachcodierte DaZ-Materialpaket "WORTLAUT".

Anmeldung und virtuelle Pressemappe

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter https://bildungsmedien.de/veranstaltungen/presserundgang-2026 oder per Mail an verband@bildungsmedien.de. Sie erhalten einen Download-Link mit Produktinformationen und -bildern sowie den Kontaktdaten der Ansprechpartner/-innen und Fotos der Messestände der beteiligten Unternehmen auf der didacta - die Bildungsmesse 2026.

Akkreditierung für die didacta - die Bildungsmesse 2026

Der Presserundgang richtet sich ausschließlich an Medienvertreter/-innen, Journalist/-innen und Creators im Sinne der Akkreditierungsrichtlinien der Messe. Alle Informationen dazu finden Sie unter: https://ots.de/RaiLiW

Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.

https://www.bildungsmedien.de

Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell