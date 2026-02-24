Verband Bildungsmedien e.V.

Klarer Kurs auf gute Bildung: Deutscher Lehrkräftetag am 20. März 2026 in Leipzig

Frankfurt am Main (ots)

Gemeinsam mit dem Verband Bildung und Erziehung e. V. veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. am 20. März 2026 auf der Leipziger Buchmesse den Kongress "Deutscher Lehrkräftetag". Die Teilnahme ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei. Für die Eröffnungsveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Der Deutsche Lehrkräftetag 2026 steht unter der Schirmherrschaft der Präsidentin der Bildungsministerkonferenz und Bayerischen Staatsministerin für Unterricht und Kultus Anna Stolz.

Konfliktpädagoge Raphael Kirsch: Stark im Sturm

Der Deutsche Lehrkräftetag 2026 in Leipzig beginnt um 10:30 Uhr mit einer Begrüßung durch die Moderatorin Katja Irle, Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt Bildung & Wissenschaft. Die Keynote hält der Konfliktpädagoge Raphael Kirsch. Er befasst sich unter dem Titel "Stark im Sturm" mit der Frage, wie Lehrkräfte auch in herausfordernden Klassensituationen souverän handeln. Gefolgt wird dieser Impuls von einer Podiumsdiskussion mit Maximilian Schulyok, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V., und Tomi Neckov, dem Bundesvorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung e. V. Eine Kiezpoetin rundet das Programm mit einem Slambeitrag ab.

Die kostenfreie Anmeldung für den Vormittagspart ist ab sofort möglich unter deutscher-lehrkräftetag.de.

Achtsamkeit, KI und Gesundheit

Ab 13:00 Uhr können die Teilnehmenden frei und ohne Anmeldung wählen, welche Veranstaltungen sie im Rahmen der Leipziger Buchmesse noch besuchen möchten. Der Deutsche Lehrkräftetag umfasst Veranstaltungen beim Forum Unterrichtspraxis, dem Trendforum Bildung, in Räumen im Congress Center (CCL) und an den Messeständen der Aussteller. Die Themen reichen von Achtsamkeit bis Leseförderung, von den Chancen und Herausforderungen von KI bis zu Demokratieerziehung.

Fokus Bildung auf der Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse ist eine der größten Bildungsmessen in Deutschland. Angebote von Verlagen, Institutionen, Unternehmen und Initiativen rund um Bildung, Schule und Kita bilden den zweitgrößten Ausstellungsbereich. Mit dabei ist der Gemeinschaftsstand Bildung des Verband Bildungsmedien: In Halle 2, Stand B201/C200 präsentieren zwölf Unternehmen, Institutionen und Organisationen ihre Produkte und Projekte rund um das Lehren und Lernen.

Der Stand des Verbandes Bildung und Erziehung, an dem sich neben dem Bundesverband auch die Landesverbände aus der Region präsentieren, findet sich in Halle 2, Stand C207.

Über den Deutschen Lehrkräftetag

Der Deutsche Lehrkräftetag wird organisiert und durchgeführt zusammen vom VBE Bundesverband mit seinen Landesverbänden, dem SLV Sächsischer Lehrerverband im VBE, dem VBE Sachsen-Anhalt und dem tlv thüringer lehrerverband in Kooperation mit dem Verband Bildungsmedien und der Leipziger Buchmesse.

Mehr Informationen, Programm und Anmeldung: deutscher-lehrkräftetag.de

Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell