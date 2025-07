MICUS Strategieberatung GmbH

Neue Studie: Düsseldorf mit deutlichen Fortschritten bei der Glasfaserversorgung

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Eine neue Analyse hat die Glasfaserversorgung der Landeshauptstadt Düsseldorf untersucht. Das Ergebnis: Düsseldorf hat den Ausbau des Glasfasernetzes massiv vorangetrieben. Nicht nur die Werbung, die an zahlreichen Stellen in der Stadt und online zu sehen ist, zeigt: Die Netzbetreiber haben Düsseldorf längst entdeckt und bauen die Glasfasernetze für Unternehmen und Privathaushalte weiter aus. Die Untersuchung von MICUS belegt, dass inzwischen 34 Prozent der Haushalte in Düsseldorf einen Glasfaseranschluss nutzen können. Ende 2020 konnten dies erst knapp fünf Prozent.

Andreas Mescheder, COO und Projektverantwortlicher bei MICUS, ist erfreut: "Wir sind stolz, mit Düsseldorf nun auch unsere Heimatstadt beim Ausbau unterstützen zu können. Die Resultate unserer Untersuchung zeigen, wie stark sich eine proaktive Gestaltung des Ausbaus durch die Verwaltung und den Oberbürgermeister auszahlt".

Die Stadt Düsseldorf räumt dem Glasfaserausbau eine hohe Priorität ein: Die digitale Zukunft einer Stadt wird maßgeblich durch die Qualität ihrer Datennetze und der Mobilfunkversorgung beeinflusst - sowohl im privaten Bereich als auch besonders bei Unternehmen. Für rund 100.000 Haushalte wurden in den letzten vier Jahren Glasfaserkabel verlegt. Noch in diesem Jahr soll sich das Ausbautempo weiter erhöhen. Die Stadt hat sich vorgenommen, eine umfassende Versorgung für alle Haushalte bis 2030 zu erreichen.

Dafür hat die Stadt Vereinbarungen mit fünf Netzbetreibern geschlossen, die sich bereits im Ausbau befinden oder noch in diesem Jahr beginnen wollen. Auch an anderer Stelle sind Ausbauerfolge spürbar: Alle kommunalen Düsseldorfer Schulen haben jetzt einen gigabitfähigen Datenzugang und in den Gewerbe- und Industriegebieten stehen Glasfaserzugänge zur Verfügung. Die Glasfasernetze werden zukünftig das Nervensystem der digitalen Welt sein und in naher Zukunft die Kupfernetze ablösen. Darauf bereitet sich die Landeshauptstadt schon heute durch einen intensiven Ausbau der Glasfaserversorgung vor.

Link zur Originalmeldung der Stadt Düsseldorf: https://ots.de/qVNNUZ

Über MICUS

MICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führenden Beratungsunternehmen für digitale Infrastruktur mit über 4 Mrd. EUR realisiertem Ausbauvolumen und mehr als 300 begleiteten Projekten.

www.micus.de

Original-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell