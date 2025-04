Eovolt

Preisgekrönt gefaltet: Eovolt gewinnt Best Urban E-Bike Award in Gold für das Afternoon PRO

Lyon (ots)

Der französische Fahrradhersteller Eovolt gewinnt den renommierten Cyclingworld Europe Award 2025 in der Kategorie "Best Urban E-Bike". Ausgezeichnet wurde das faltbare E-Bike Afternoon PRO, das mit smarten Detaillösungen, minimalistischem Design und kraftvollem Antrieb für urbane Mobilität überzeugt. Die Auszeichnung in Gold ist bereits der dritte große Preis innerhalb weniger Monate für das Modell - nach dem Design & Innovation Award 2025 und dem Cycling Electric Editor's Choice.

"Das Afternoon PRO setzt mit seiner außergewöhnlichen Kombination aus Komfort, Sicherheit und Effizienz neue Maßstäbe auf dem Markt der Elektro-Falträder. Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung, die unsere Vision von anspruchsvollem Design und echter Alltagstauglichkeit bestätigt", sagt Tabea Malchow, Vertriebsleiterin von Eovolt in Deutschland. "Der Preis der Cyclingworld Europe ist für uns auch ein Ansporn, unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen und weiterhin innovative Impulse auf dem Markt der urbanen Mobilität zu setzen."

Die Fachjury der Cyclingworld Europe 2025 lobte besonders die innovativen Details, die ein müheloses Falten und sicheres Fahren ermöglichen. Technisch überzeugt das Modell mit einem kraftvollen Bafang Hinterradmotor, einem abnehmbaren Samsung 360 Wh Akku für bis zu 70 km Reichweite und einer Automatikschaltung für optimalen Fahrkomfort. Der wartungsfreie Gates Riemenantrieb garantiert zudem eine lange Lebensdauer.

Das Design ist bis ins kleinste Detail durchdacht: Verdeckte Schweißnähte und in den Rahmen integrierte Kabel sorgen für ein cleanes Erscheinungsbild in vier neuen Farben. Besonders praktisch ist das Eovolt-eigene "Loop"-System - einfach an zwei Laschen ziehen und das Rad lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen. Selbstsichernde Scharniere beschleunigen den Aufklappvorgang und sorgen für eine problemlose Handhabung.

Cyclingworld Europe: Bühne für die Besten der Fahrradbranche

Die Cyclingworld Europe gilt als eine der wichtigsten europäischen Fachmessen zum Start der Fahrradsaison im Frühjahr. Für die Awards 2025 reichten Hersteller aus aller Welt 173 Produkte zur Bewertung durch eine prominent besetzte siebenköpfige Jury ein - darunter Branchenkenner Dirk Zedler, Designexperte Michael Lanz sowie Bahnrad-Weltmeister Stefan Bötticher. Insgesamt wurden 26 Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze in neun Kategorien vergeben.

Die Jury hob beim Afternoon PRO besonders die durchdachten Features und die hohe Funktionalität im Alltagsgebrauch hervor. Michael Lanz lobte das "sehr harmonische" Gesamtdesign in Kombination mit der intuitiven Bedienbarkeit: "Bei vielen Fahrrädern hat man das Gefühl, sie sind eher 'engineered'. Dieses Fahrrad ist wirklich 'designt'. Man merkt sehr viel Liebe zum Detail."

Noch vor der Auszeichnung als "Best Urban E-Bike" auf der Cyclingworld Europe erhielt das Afternoon PRO den renommierten Design & Innovation Award 2025. Der Design & Innovation Award gilt als Qualitätssiegel und Maßstab für Spitzenprodukte der Fahrradbranche, da er Produkte unter realen Bedingungen umfassend testet und bewertet.

Eovolt: Urbane Mobilität, französisch gedacht

Eovolt ist eine der spannendsten Fahrradmarken Europas. Seit der Gründung 2018 in Genas bei Lyon hat sich das Unternehmen mit über 45.000 verkauften Bikes und einem wachsenden Netzwerk von über 1.000 Handelspartnern europaweit etabliert. Das Erfolgsrezept: handmontierte Falträder mit cleveren Innovationen. 2024 war für Eovolt ein Rekordjahr mit einem Umsatzplus von 12 Prozent bei 20 Prozent mehr ausgelieferten Fahrrädern.

Save the Date - hier treffen Sie Eovolt 2025

Eovolt präsentiert seine preisgekrönten Fahrräder und Neuheiten in diesem Jahr noch auf weiteren Messen und Branchentreffs, u.a.:

EUROBIKE - Frankfurt: 25.-29. Juni

BIKE&CO - Orderfestival - Kassel: 5.-7. September

Über Eovolt (eovolt.com | LinkedIn: @Eovolt Bikes)

Gegründet im Januar 2018 von Luca Chevalier und Baptiste Fullen, ist Eovolt ein französisches Unternehmen, das Fahrräder für den modernen Lebensstil entwickelt - elektrische, faltbare, kompakte und alltagstaugliche Modelle. Als Pionier auf dem Markt für kompakte und faltbare E-Bikes arbeitet Eovolt mit 1.000 Handelspartnern in ganz Europa zusammen. Der Hauptsitz in Genas (bei Lyon) ist Standort für Entwicklung und Montage aller Modelle durch das 40-köpfige Team. Eovolt ist Preisträger des Netzwerks Entreprendre 2022 und wurde von der Metropole Lyon als Pépites 2022 ausgezeichnet. Seitdem gehört das Unternehmen dem Cercle Pépites an.

