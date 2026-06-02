Verband Bildungsmedien e.V.

"Herausfordernde Schule - Herausforderung für uns". Jetzt anmelden zum Norddeutschen Lehrkräftetag in Rostock

Frankfurt am Main (ots)

Am 12. September 2026 findet in der StadtHalle Rostock der Kongress "Norddeutscher Lehrkräftetag" statt. Nach der Eröffnungsveranstaltung mit Raphael Kirsch warten auf Lehrkräfte, Lehramtsstudierende und Referendar/-innen ein individuelles Fortbildungsprogramm und eine umfangreiche Bildungsmedienausstellung.

Nach der Begrüßung und einem bildungspolitischen Gespräch zwischen Michael Blanck, VBE-Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, und Maximilian Schulyok, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V., hält Konfliktpädagoge Raphael Kirsch den Hauptvortrag zum Thema "Krisenfest im Schulalltag".

Danach können sich die Teilnehmer/-innen aus 25 Vorträgen und Produktpräsentationen auf drei Zeitschienen ihr persönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen. Die Themen reichen von praktischen Ideen für die Leseförderung über KI-Anwendungen im kompetenzorientierten Unterricht bis zur verständnisvollen Begleitung von hochsensiblen Kindern.

In den Pausen informieren in der begleitenden Ausstellung Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen über ihre neuen Angebote und Produkte.

Der Norddeutsche Lehrkräftetag 2026 in Rostock wird gemeinsam veranstaltet von den Nordverbänden des Verband Bildung und Erziehung (VBE) und dem Verband Bildungsmedien e. V. Mehr Informationen, Programm und Anmeldung: ndlt.de

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