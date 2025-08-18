Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Einladung ++ Klimaschädlichkeit von HVO100: Deutsche Umwelthilfe stellt brisante Studie vor

HVO100 soll der lebensverlängernde Heilsbringer für den Verbrennungsmotor sein. So sägt die Autolobby mit Verweis auf den Diesel-Kraftstoff aus Altspeiseöl und Co. am Verbrenner-Ausstieg. Die Deutsche Bahn verweigert die zukunftsentscheidende Elektrifizierung von Strecken mit der Behauptung, auch Diesel-Loks würden mit HVO100 klimafreundlich. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) widerlegt diesen Mythos nun mit einer Studie.

Die detaillierten Ergebnisse der Studie sowie Einordnungen und politische Forderungen stellen wir Ihnen in einem Pressegespräch vor. Dies ist der Ersatztermin für das verschobene Pressegespräch vom 7. August 2025.

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte

Datum:

Freitag, 22. August 2025 um 10.30 Uhr

Einwahldaten:

