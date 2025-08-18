PRESSEPORTAL Presseportal Logo

++ Einladung ++ Klimaschädlichkeit von HVO100: Deutsche Umwelthilfe stellt brisante Studie vor

Berlin (ots)

HVO100 soll der lebensverlängernde Heilsbringer für den Verbrennungsmotor sein. So sägt die Autolobby mit Verweis auf den Diesel-Kraftstoff aus Altspeiseöl und Co. am Verbrenner-Ausstieg. Die Deutsche Bahn verweigert die zukunftsentscheidende Elektrifizierung von Strecken mit der Behauptung, auch Diesel-Loks würden mit HVO100 klimafreundlich. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) widerlegt diesen Mythos nun mit einer Studie.

Die detaillierten Ergebnisse der Studie sowie Einordnungen und politische Forderungen stellen wir Ihnen in einem Pressegespräch vor. Dies ist der Ersatztermin für das verschobene Pressegespräch vom 7. August 2025.

Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.

Teilnehmende:

  • Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer
  • Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte

Datum:

Freitag, 22. August 2025 um 10.30 Uhr

Einwahldaten:

https://l.duh.de/zoompg250822

Pressekontakt:

DUH-Newsroom:
030 2400867-20, presse@duh.de

www.duh.de

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

