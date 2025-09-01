rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"Dorf bleibt Dorf" - neuer Dokumentarfilm von Jean Boué

Der Dokumentarfilm "Dorf bleibt Dorf" von Jean Boué schaut weit ins Land - in die Prignitz. Kaum eine Gemeinde in Brandenburg ist energietechnisch so hoch gerüstet wie Karstädt. Als ein Mineralölkonzern dort eine Giga-Biomethangasanlage plant, regt sich erstmals Widerstand. Eine Bürgerinitiative formiert sich und zieht in den Kampf gegen den Weltkonzern. Wohin führt der Protest die Menschen, die für ihre Interessen einstehen? Eine ermutigende Geschichte darüber, was Demokratie von unten bewirken kann. Das rbb Fernsehen zeigt den 60-minütigen Dokumentarfilm am Mittwoch, den 17. September um 20.45 Uhr. Bereits ab 12. September ist der Film in der ARD Mediathek abrufbar.

David gegen Goliath in der Prignitz

Als der Bürgermeister und die Gemeindevertretung dem Shell-Konzern grünes Licht geben, eine Biomethangasanlage zu planen, regt sich Widerstand. Nicht nur die gigantischen Ausmaße rufen die Menschen in der Prignitz auf den Plan, sondern vor allem auch die Aussicht auf Lärm, Schmutz und Gestank.

Eine Bürgerinitiative gründet sich: Stoppt Shell Karstädt! Einige Mitglieder schließen sich zu einem Bürgerbündnis zusammen und treten als Wählergruppe bei der Kommunalwahl an. Ihr Ziel: die Mehrheitsverhältnisse im Gemeindeparlament zu verändern und dadurch die geplante Shell-Anlage doch noch zu verhindern. Auch Angela und Volker kandidieren für das Bürgerbündnis Karstädt. Und sie sind erfolgreich. Bei der Wahl zum Ortsbeirat wird das Bürgerbündnis auf Anhieb stärkste Kraft. Auch in die Gemeindevertretung zieht die Wählergruppe ein und verschiebt die Mehrheiten.

Bei einer abschließenden Bürgerbefragung stimmen drei Viertel der Stimmberechtigten gegen die Shell-Anlage. Kurz darauf wird das Projekt von der neu gewählten Gemeindevertreterversammlung endgültig abgelehnt. Die geplante Biomethangasanlage der Shell AG ist an diesem Standort gescheitert. Ein Sieg für das Bürgerbündnis Karstädt und seine Unterstützer. Angela, Volker und die anderen haben mit ihrer Initiative einen Weltkonzern in die Flucht geschlagen. Doch kaum ist der eine Protest verklungen, kommt schon die nächste Initiative um die Ecke, um ihren Wald im Biosphärenreservat vor der Windindustrie zu retten.

"Dorf bleibt Dorf" erzählt von Courage und davon, was ziviler Widerstand bewirken kann. David gegen Goliath in der Prignitz. Eine fast unglaubliche Geschichte.

Der Dokumentarfilm von Jean Boué, der selbst in der Prignitz lebt, ist eine Produktion von JABfilm im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Es ist eine Art Fortsetzung, denn der Film entstand in derselben Gegend wie die mit dem Grimme-Preis prämierte Beobachtung des Landtagswahlkampfs 2019 in der Prignitz "Die Unerhörten".

Interviews, Video und Pressefotos

Der Film steht für akkreditierte Journalist:innen im rbb-Presseportal zur Ansicht. Honorarfreie Pressefotos gibt es unter: www.ard-foto.de. Der Autor und Regisseur des Films Jean Boué steht auf Anfrage für Interviews zur Doku bereit, wir vereinbaren gern ein Gespräch mit ihm.

Premiere in der Freilichtbühne Karstädt

Am 9. September feiert "Dorf bleibt Dorf" in der Freilichtbühne Karstädt Premiere, im Anschluss gibt es ein Filmgespräch. Mit dabei sind der Autor und Regisseur Jean Boué und das Filmteam. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18.30 Uhr. Bei Interesse an Berichterstattung von der Veranstaltung melden Sie sich bitte an unter: presseservice_termine@rbb-online.de.

