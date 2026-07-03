Save the Children Deutschland e.V.

Eine Woche nach den Erdbeben in Venezuela steigen die Gesundheitsrisiken für Kinder

Berlin/Caracas (ots)

Fehlendes Trinkwasser und mangelnde Hygiene erhöhen Krankheitsrisiken

Rund 680.000 Kinder von den Erdbeben in Venezuela betroffen

Save the Children stellt rund 1,5 Millionen US-Dollar für mobile Gesundheits- und Hygieneversorgung, sauberes Trinkwasser sowie Schutz- und Spielräume für Kinder bereit

Mehr als eine Woche nach den schweren Erdbeben in Venezuela sind Kinder zunehmend Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Viele Familien leben weiterhin in Notunterkünften oder provisorischen Siedlungen ohne ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie Sanitär- und Hygieneeinrichtungen. Dadurch steigt das Risiko für Durchfallerkrankungen, Dehydrierung und Atemwegsinfektionen, warnt die Kinderrechtsorganisation Save the Children.

Familien, die im Freien Schutz suchen, sind zudem extremer Hitze am Tag und starken Regenfällen in der Nacht ausgesetzt. In den besonders betroffenen Regionen Caracas und La Guaira verteilen Hilfsorganisationen Hygienepakete und andere lebenswichtige Hilfsgüter. Gleichzeitig geraten Gesundheitseinrichtungen durch die Versorgung Verletzter und die Folgen der Katastrophe zunehmend unter Druck.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 680.000 Kinder von den Erdbeben betroffen. Seit den Beben vom 24. Juni wurden mehr als 600 Nachbeben registriert. Viele Familien trauen sich aus Angst vor weiteren Erschütterungen noch immer nicht, in ihre Häuser zurückzukehren.

"Die Erdbeben haben Kinder bereits schwer getroffen. Nun entwickelt sich durch den Mangel an angemessenen Unterkünften, sauberem Wasser und die anhaltende Belastung durch Witterungseinflüsse wie heftige Regenfälle eine zweite Krise. Familien, die im Freien oder in provisorischen Siedlungen schlafen müssen, sind neuen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Krankenhäuser wurden beschädigt und stehen durch die Versorgung Tausender Verletzter bereits enorm unter Druck. Familien brauchen jetzt dringend sauberes Trinkwasser, angemessene Unterkünfte und eine mobile Gesundheitsversorgung, wenn sie erkranken", sagt Fatima Andraca, Länderdirektorin von Save the Children in Venezuela.

Heftige Regenfälle und Gewitter verschärfen die Situation zusätzlich. Mitarbeitende von Save the Children berichten, dass viele Kinder durch die anhaltenden Unwetter erneut verängstigt werden. Zahlreiche Kinder leiden weiterhin unter den psychischen Folgen der Erdbeben. "Viele Menschen haben ihr Zuhause und Angehörige verloren. Das Ausmaß dieses Leids ist überwältigend - besonders angesichts der vielen betroffenen Kinder. Das Erlebte war für viele Erwachsene und vor allem für Kinder traumatisch. Viele von ihnen verstehen bis heute nicht, was in Venezuela passiert ist", sagte Paolina*, Mitarbeiterin von Save the Children in Venezuela.

Nach offiziellen Angaben kamen bei den Erdbeben mehr als 2.300 Menschen ums Leben. Mehr als 850 Gebäude wurden beschädigt, knapp 200 vollständig zerstört.

Save the Children ist seit 2019 in Venezuela tätig. Seit sich die humanitäre Krise vor einigen Jahren deutlich verschärft hat, hat die Organisation ihre Hilfe gemeinsam mit lokalen Partnern kontinuierlich ausgeweitet, um die wachsende Zahl notleidender Kinder zu unterstützen. Save the Children hat unmittelbar nach den beiden Erdbeben 1,5 Millionen US-Dollar für die humanitäre Hilfe bereitgestellt. Die Organisation unterstützt betroffene Familien in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Kinderschutz, Unterkünfte, Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung sowie Ernährungssicherung und Existenzgrundlagen.

Save the Children ist eine unabhängige und unparteiische Kinderrechtsorganisation. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die dringenden humanitären Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien in Venezuela.

* Name zum Schutz geändert

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 100 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

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