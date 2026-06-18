Save the Children Deutschland e.V.

Weltflüchtlingstag: Solidarität schwindet, Kinder zahlen den Preis

Berlin (ots)

Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni fordert Save the Children, Kinder auf der Flucht stärker zu schützen. Nach den neuesten UN-Zahlen sind rund 118 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, fast 40 Prozent davon sind Kinder. Dazu sagt Karsten Dietze, Experte für Flucht und Migration bei Save the Children Deutschland:

"Die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, bleibt trotz Rückgangs auf einem hohen Niveau. Auch die Tatsache, dass zuletzt deutlich weniger Asylanträge in der EU gestellt wurden, ist kein Zeichen für weniger Not in der Welt oder für migrationspolitischen Erfolg. Sie ist auch das Resultat der europäischen Abschottungspolitik, die mit der GEAS-Reform kürzlich ihren Höhepunkt erreichte. Zum Weltflüchtlingstag erinnern wir daran: Kinder auf der Flucht benötigen besonderen Schutz. Doch obwohl Kinder 40 Prozent aller Geflüchteten ausmachen, werden ihre Bedürfnisse in den politischen Auseinandersetzungen um Asyl und Migration kaum berücksichtigt.

75 Jahre nach der Genfer Flüchtlingskonvention erleben wir einen besorgniserregenden Trend: Die Solidarität mit Geflüchteten nimmt ab. Hilfsgelder werden gekürzt, Asylverfahren erschwert, grundlegende Rechte in Frage gestellt. Gleichzeitig spielt sich ein Großteil der Fluchtbewegungen abseits der europäischen öffentlichen Aufmerksamkeit ab: in Konfliktländern, entlang gefährlicher Fluchtrouten und in den Nachbarstaaten, die die meisten Geflüchteten aufnehmen. Dort leben Millionen von Kindern in überfüllten Camps. Sie können nicht zur Schule gehen und werden ihr Leben lang unter den Folgen von Gewalt, Hunger und fehlender Bildung leiden.

Es ist an der Zeit, an die Kinderrechte zu erinnern, nach denen jedes Kind das Recht auf ein gesundes Aufwachsen, auf Bildung und Schutz hat - ungeachtet seiner Herkunft. Deutschland und Europa sollten mit gutem Beispiel vorangehen, finanzielle Mittel für Geflüchtete weltweit aufstocken, die Rechte der Kinder, die bereits in der EU angekommen sind, wahren und ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft geben.

Mit einer Politik der Abschottung werden globale Probleme nicht gelöst, sondern nur verlagert - in die Krisengebiete selbst. Was die Menschen dort brauchen, sind Frieden, Gesundheit und Lebensperspektiven. Doch solange Kriege, Hunger und die Klimakrise nicht enden, muss Europa zeigen, dass Menschlichkeit kein Luxus ist. Sondern eine Haltung, die nicht politischen Zielen geopfert werden darf. Denn niemand flieht freiwillig."

Zusatzinformationen:

Die Zahl der Menschen auf der Flucht ging 2025 nach der Rekordzahl von 2024 wieder zurück, bleibt jedoch auf einem hohen Niveau. ( 2025: 117,8 Millionen; 2024: 123,2 Millionen; 2023: 117,3 Millionen; 2022: 108,4 Millionen). Die aktuellen UNHCR-Zahlen finden Sie hier.

117,8 Millionen; 123,2 Millionen; 117,3 Millionen; 108,4 Millionen). Die aktuellen UNHCR-Zahlen finden Sie hier. Eine Stellungnahme von Save the Children zur GEAS-Reform finden Sie hier.

Ein Statement zum Inkrafttreten der GEAS-Reform finden Sie hier.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder inDeutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist dieinzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt inrund 100 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinderin Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die dieRechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher lebensowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seitüber 100 Jahren.

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell