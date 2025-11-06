PIZ Heer

Basisausbildung im Heer: Sechs Monate Investition in die Sicherheit Deutschlands

Ahlen (ots)

Das Deutsche Heer hat die Ausbildung seiner Rekrutinnen und Rekruten im Zuge der Landes- und Bündnisverteidigung neu ausgerichtet. Seit Juli 2025 dauert die sogenannte Basisausbildung sechs Monate und vermittelt jungen Soldatinnen und Soldaten eine umfassende, robuste Grundlagenbefähigung für ihren weiteren Dienst in der Bundeswehr.

Die Basisausbildung löst die bisherige dreimonatige Grundausbildung mit anschließender dreimonatiger Spezialisierung ab. Dadurch entfällt die bisherige Versetzung nach drei Monaten; alle Soldatinnen und Soldaten sind nach sechs Monaten auf einem einheitlichen Ausbildungsstand. Dann können sie als Reservist im Heimatschutz oder als Aktiver im Feldheer eingesetzt werden. Das neue Verfahren integriert und vertieft so verschiedene Ausbildungsthemen, die bisher in mehreren einzelnen Ausbildungen vermittelt wurden. Gleichzeitig wird mit einer dezentralisierten Durchführung dieser Ausbildung an vielen Standorten des Heeres im gesamten Bundesgebiet die Personalbindung gestärkt werden. Die Ausbildung wird attraktiver. Erste Erkenntnisse liegen vor, die Abbrecherquote konnte deutlich verringert werden.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, einen Ausbildungstag beim Aufklärungsbataillon 7 in Ahlen zu begleiten. Die Rekrutinnen und Rekruten absolvieren an diesem Tag unter anderem Schießausbildung mit dem G36 sowie Ausbildungen im Gelände.

Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Dienstag, den 11. November 2025, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Panzerbrigade 21.

