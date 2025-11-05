PIZ Heer

Verteidigungsminister besucht Heimatschutzregiment 2 in Münster

Münster (ots)

Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, besucht am Montag, den 10. November 2025, das Heimatschutzregiment 2 in Münster.

Neben Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten des Regiments wird der Minister auch die Ausbildungskompanie besuchen. Dort durchlaufen aktuell rund 190 Rekrutinnen und Rekruten die neue Basisausbildung als ersten Schritt ihres Dienstes in der Bundeswehr.

Die Heimatschutzdivision lädt Medienvertretende herzlich dazu ein, den Besuch des Ministers zu begleiten.

