Großer Zapfenstreich für Generalleutnant Alfons Mais auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz am 4. November

Strausberg, den 29. Oktober 2025 (ots)

Ende 2025 wird Generalleutnant Alfons Mais (63) zur Ruhe gesetzt werden. Seine mehr als 44-jährige Dienstzeit würdigt die Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich im Beisein des Bundesministers der Verteidigung Boris Pistorius auf der Festung Ehrenbreitstein in Mais' Heimatstadt Koblenz.

Generalleutnant Mais führte in seiner letzten Verwendung das Heer als 21. Inspekteur des Heeres von Februar 2020 bis zum 1. Oktober 2025.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Großen Zapfenstreich zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Freitag, den 31. Oktober 2025, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.

