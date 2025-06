ESTEVE

ESTEVE erwirbt Arzneimittel zur Behandlung von medullärem Schilddrüsenkrebs

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Caprelsa® (vandetanib) ist ein Arzneimittel, das bei Erwachsenen und Kindern über 5 Jahren zur Behandlung von aggressivem und symptomatischem medullärem Schilddrüsenkrebs1 eingesetzt wird.

Dies ist ein weiterer Schritt auf dem internationalen Wachstumskurs von ESTEVE, der sich auf hochspezialisierte Behandlungen für einen hohen ungedeckten medizinischen und Patientenbedarf konzentriert.

ESTEVE hat mit Sanofi eine Vereinbarung über den Erwerb der Rechte an Caprelsa® (vandetanib) in mehr als 50 Ländern geschlossen. Caprelsa® ist ein Medikament, das bei Erwachsenen und Kindern über 5 Jahren zur Behandlung von aggressivem und symptomatischem medullärem Schilddrüsenkrebs eingesetzt wird1.

Das medulläre Schilddrüsenkarzinom ist eine Krebsart, die in den Zellen der Schilddrüse entsteht, die das Hormon Calcitonin produzieren. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen „protein tyrosine kinase inhibitor", der die Aktivität der als Tyrosinkinase bekannten Enzyme blockiert. Infolgedessen reduziert das Medikament die Blutzufuhr zu den Krebszellen und verlangsamt so das Wachstum des Krebses1.

„Das medulläre Schilddrüsenkarzinom ist ein seltener neuroendokriner Tumor, der aus parafollikulären Zellen Calcitonin produzieren kann. Die wichtigste Behandlung ist die Operation. Behandlungen wie vandetanib können jedoch häufig das Tumorwachstum verlangsamen oder sogar teilweise umkehren2. Wir bei ESTEVE sind stolz darauf, den Kampf der Patienten, bei denen dieses Karzinom diagnostiziert wurde, und ihrer medizinischen Fachkräfte zu unterstützen, mit dem Ziel, die Gesundheit und das Leben der Patienten weiter zu verbessern", bestätigt José María Giménez-Arnau, Chief Scientific & Medical Officer von ESTEVE.

Im April 2024 erwarb ESTEVE ein Unternehmen, das sich auf seltene und sehr seltene Krankheiten in den Bereichen Endokrinologie und Onko-Endokrinologie spezialisiert hat, und machte damit einen Schritt in Richtung eines hochspezialisierten Unternehmens. Durch diese Akquisition wurde das Portfolio um drei neue Medikamente zur Behandlung des endogenen Cushing-Syndroms und des Nebennierenrindenkarzinoms erweitert.

Darüber hinaus hat ESTEVE im vergangenen Monat eine Lizenz für ein biologisches Produkt zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 18 Jahren erworben, die an einem schweren primären Mangel an insulinähnlichem Wachstumsfaktor 1 leiden3.

„Wir sind stolz darauf, dass wir unser Portfolio an hochspezialisierten Therapien erweitern können. Caprelsa® wird uns helfen, das Leben von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem internationalen Weg von ESTEVE, der sich auf hochspezialisierte Behandlungen für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert", schließt Jacob Tolstrup, Chief Commercial Officer von ESTEVE, .

[Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen].

Über ESTEVE

ESTEVE (www.esteve.com) ist ein globales Pharmaunternehmen mit einem klaren Ziel: um das Leben der Menschen zu verbessern. ESTEVE wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona. Das Unternehmen verfügt über eine starke internationale Präsenz mit pharmazeutischen Niederlassungen in Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA.

ESTEVE konzentriert sich auf die Bereitstellung hochspezialisierter Behandlungen, die einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf in verschiedenen Therapiebereichen decken. Zusätzlich zu unserem innovativen Pharmageschäft bieten wir umfassende Auftragsfertigungsdienste (CMO) an, die sich auf die Produktion von Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) in erstklassigen Einrichtungen in Spanien, Mexiko und China spezialisiert haben.

Das starke Bekenntnis von ESTEVE zu seinen Grundwerten - der Mensch zählt, Transparenz und Verantwortlichkeit - bleibt das Herzstück aller Aktivitäten des Unternehmens.

