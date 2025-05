RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Walentinas Alptraum - Can und Daymian treffen aufeinander, Neuankömmling Anita kämpft mit den Tränen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Neuankömmlinge Anita Latifi und Can Kaplan sorgen für viel Aufsehen

Ist die Lovestory von Hati und Daymian fake?

Am 14. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Ruhe gibt es in der Sala auf keinen Fall! Zwei neue Bewohner kommen mit dem Longtail-Boot am Star-Strand an. Rapperin Anita Latifi und Unternehmer Can Kaplan freuen sich auf das Abenteuer "Kampf der Realitystars". Während sie noch frisch und fröhlich sind, setzt bei den ersten der Lagerkoller ein - anders lässt sich der Ärger von Anouschka Renzi und Jens Hilbert nicht erklären. "Kampf der Realitystars" am 14. Mai um 20.15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Es war die Sommerschlagzeile 2024: Realitystar Walentina Doronina soll in einer TV-Show ihrem Verlobten Can Kaplan mit Daymian Weiß fremdgegangen sein. Grund genug, beide zu "Kampf der Realitystars" einzuladen und die Konfrontation der beiden Muskelmänner zu beobachten. Das Aufeinandertreffen der beiden wird eines der besonderen Art ...

Nach außen spielt sie die coole Rapperin, aber was geht in Anita Latifi vor? Sie öffnet sich Anouschka, die nicht versteht, weshalb Anita immer so rumschreien muss. Das Thema Konfrontation wird in dieser Woche großgeschrieben. Denn auch mit Jens Hilbert hat Anouschka ein Hühnchen zu rupfen. Dessen gutgelaunte Art geht ihr gehörig auf die Nerven. Hati Suarez hingegen sucht das Gespräch mit Daymian. Sind seine Gefühle für sie echt oder spielt er mit ihr für Sendezeit?

Und was wäre KDRS ohne die "Wand der Wahrheit" und seine beliebten Spiele? In dieser Woche heißt es: "Verliebt, verlobt, getrennt", "Frust- und Knettag" und wie fällt das Urteil zur Frage "Wie famegeil seid ihr?" aus?

Wer muss am Ende zittern und schon bald ein letztes Mal an Arabella Kiesbauers Tresen Platz nehmen? Wird Daymian seine Knutscherei mit Walentina zum Verhängnis? Oder setzt sich Anita mit ihrer Rauswurf-Stimme durch und kegelt Feindin Hati aus der Sala?

"Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 14. Mai 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell