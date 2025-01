MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Countdown zum Krieg? Kritische Infrastruktur im Visier“

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine blicken die Strategen von Nato und Bundeswehr verstärkt nach Osteuropa: Wie wird der Krieg in der Ukraine ausgehen? Was wird Russland, was wird Präsident Wladimir Putin als nächstes tun? Diesen und mehr Fragen geht die aktuelle Folge der MDR-Reportagereihe „exactly“ nach – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek.

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist ein Krieg gegen die Bevölkerung des Landes und seine Lebensgrundlagen. Krankenhäuser, Kraftwerke, Straßen, Bahnlinien, Wohnhäuser werden bombardiert und zerstört. Wären solche Angriffe auch in Deutschland denkbar? – Die Nato geht davon aus, dass Russland spätestens ab 2029 militärisch in der Lage sein wird, weitere Angriffskriege anzuzetteln. Als mögliches Szenario wird ein russischer Angriff auf die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen angenommen. Diese drei Länder sind Nato-Mitglieder, hätten also im Ernstfall Anspruch auf Hilfe der Nato-Bündnispartner.

Welche Rolle würde Deutschland in einem solchen Szenario spielen? Antworten darauf gibt der streng geheime „Operationsplan Deutschland“, an dem die Bundeswehr seit Monaten arbeitet. Er schreibt unter anderem fest, dass zivile Verwaltungen und Behörden die Bundeswehr unterstützen müssen. Er definiert die sogenannte kritische Infrastruktur, die von der Nato zum Beispiel für Truppen- und Materialbewegungen nach Osteuropa genutzt werden würde. Denn Deutschland wäre im Fall eines militärischen Konflikts der Nato in Osteuropa die zentrale Drehscheibe der Nato.

Im Film kommen Experten zu Wort, die Deutschland längst im Krieg mit Russland sehen – im hybriden Krieg, der mit Cyberattacken auf die IT-Systeme von Behörden und Unternehmen geführt wird und mit Anschlägen auf Infrastruktur in Deutschland.

Der Film von Dirk Reinhardt zeigt, wie Bundeswehr, Behörden, Unternehmen mit dieser neuen sicherheitspolitischen Lage umgehen. Welche Anforderungen der „Operationsplan Deutschland“ an das Land stellt. Und er geht der Frage nach: Wollen wir unser Land überhaupt verteidigen?

