AOK Rheinland-Pfalz/Saarland tritt zahnmedizinischem Netzwerk DentNet bei

Essen

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland ist seit Januar 2026 die jüngste Teilnehmerin am DentNet. Gleichzeitig ist sie die erste AOK, die dem zahnmedizinischen Netzwerk beitritt. Für ihre rund 1,2 Millionen Versicherten bedeutet das zusätzliche Angebote für die Zahngesundheit, die einfach und kostengünstig in Anspruch genommen werden können. Vertraglich vereinbart sind eine jährliche, kostenlose professionelle Zahnreinigung sowie die Versorgung mit allen Formen von hochwertigem Zahnersatz mit besonders niedrigen Eigenanteilen für Versicherte. Als ganz besonderes Angebot können Versicherte der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland moderne Zahnimplantate zum Festpreis erhalten.

Die ersten konkreten Vertragsgespräche zwischen der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und DentNet fanden bereits im Jahr 2025 statt und konnten zum Jahreswechsel 2026 erfolgreich abgeschlossen werden. Begleitet wurde die Aufnahme ins DentNet von Maren Wollny (Prokuristin und operative Leiterin) und Torsten Ansmann (Geschäftsführer). Beide legten im Rahmen der Beitrittsgespräche besonderen Wert auf zwei zentrale Aspekte: einen möglichst großen Leistungsumfang für Versicherte sowie eine reibungslose Abrechnung zwischen zahnmedizinischem Netzwerk und der Krankenkasse.

Torsten Ansmann: "Möglichst viele Versicherte sollen die Leistungen im DentNet nutzen können. Das sehen auch die teilnehmenden Krankenkassen so, denn für die stellen unsere gemeinsamen Angebote einen großen Mehrwert dar. Die gesetzlichen Regelungen schränken die Krankenkassen stark ein, sich über ihre Leistungen voneinander zu unterscheiden. Mit DentNet geben wir ihnen die Möglichkeit, ihren Versicherten im Bereich Zahnmedizin attraktive Angebote machen zu können, die gleichzeitig den Kassenhaushalt kaum oder gar nicht belasten. Und Zahnmedizin ist für Versicherte ein sehr wichtiges Gesundheitsthema im Alltag. Je nach Quelle geben 50 bis 62 % der Versicherten das Angebot einer Zahnreinigung als Kriterium für die Kassenwahl an. Das Thema "Zahn" insgesamt ist für 86 % der wechselbereiten Versicherten relevant. Schaut man sich an, wie hoch die Eigenanteile für Zahnersatz sind, ist das auch verständlich. Aus diesem Grund sehen wir unsere Zusammenarbeit als Erfolgsgeschichte für alle Teilnehmer und als wichtigen Beitrag für eine moderne Zahnmedizin, die für jedermann erschwinglich sein sollte."

Ein wichtiger Bestandteil der Kooperation ist die gemeinsame Abrechnung von Leistungen zwischen Praxen, den Krankenkassen und dem DentNet. Maren Wollny gibt Einblicke: "Krankenkassen rechnen mit uns ausschließlich digital ab. Mit dem Beitritt der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland haben wir uns schnell auf das dort übliche Abrechnungssystem eingestellt. Damit können wir grundsätzlich nahtlos mit jeder AOK eine Kooperation eingehen und die Prozesskosten auf beiden Seiten sehr gering halten. Die technischen Voraussetzungen und die notwendigen Erfahrungswerte sind vorhanden. Den Abrechnungsprozess entwickeln wir für unsere Zusammenarbeit kontinuierlich mit allen Kassenpartnern weiter."

Versicherte der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland können sich ab sofort unter www.dentnet.de über die gemeinsamen Angebote informieren und diese in den teilnehmenden Zahnarztpraxen in Anspruch nehmen.

Über das DentNet

Januar 2026 - Das DentNet ist eines der erfolgreichsten zahnmedizinischen Netzwerke in Deutschland. Rund 1.200 Zahnarztpraxen und 39 Krankenkassen nehmen bereits an diesem besonderen Angebot teil. Dadurch haben rund 12,8 Millionen Versicherte in Deutschland Zugang zu einer erstklassigen zahnmedizinischen Versorgung zu erschwinglichen Preisen. Besonders beliebt ist die professionelle Zahnreinigung. Sie kann bis zu zweimal im Jahr kostenlos in Anspruch genommen werden. Transparente Zahnschienen, sogenannte Clear-Aligner zur Korrektur von Zahnfehlstellungen, sind zu festen Konditionen in verschiedenen Tarifen erhältlich. Darin enthalten ist die regelmäßige Kontrolle des Behandlungsfortschritts in einer teilnehmenden Zahnarztpraxis im DentNet.

Herausragend sind die Versorgungsangebote auch im Bereich Zahnersatz. Der verwendete Zahnersatz hat für Patientinnen und Patienten einen bis zu 80 % geringeren Eigenanteil als üblich. Mit einem über zehn Jahre vollständig geführten Bonusheft sind Zahnkronen, Zahnbrücken, Zahnprothesen und weitere Formen von Zahnersatz in der Regelversorgung sogar kostenlos erhältlich. Für Versicherte teilnehmender Krankenkassen sind im DentNet zudem Zahnimplantate zu einem Festpreis von 1.600 Euro pro Implantat möglich. Die medizinische Versorgung wird von zertifizierten Implantologen in Deutschland durchgeführt und ist in dem Festpreis bereits enthalten. Der gesetzliche Festzuschuss der Krankenkasse reduziert die Kosten für ein Zahnimplantat zusätzlich.

Der verwendete Zahnersatz wird für das DentNet in einem TÜV-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt und hat aus diesem Grund eine erweiterte Garantie von fünf Jahren. Die besonders hohe Qualität wird vom TÜV Saarland deshalb mit der Bestnote "SEHR GUT" in den Bereichen Preis-Leistung und Service ausgezeichnet. Zum herausragenden Service im DentNet gehört außerdem die Möglichkeit, auf dentnet.de Vergleichsangebote für Zahnersatz zu bestellen. Termine bei teilnehmenden Zahnarztpraxen können schnell und einfach online vereinbart werden.

