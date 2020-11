ZDFinfo

Woche 49/20 Donnerstag, 03.12. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 21.00 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz Frankreich 2019 "Zwischen Wahn und Wahrheit - Die Macht der Verschwörungstheorien" entfällt 21.45 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 22.30 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 23.15 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 0.00 ZDF-History Mythos Mossad - Israels geheime Krieger Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)

