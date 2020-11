ZDFinfo

Woche 46/20 Freitag, 13.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Frontal 21 8.50 auslandsjournal spezial: Machtkampf in Amerika 9.20 Liebe und Sex in Japan - Flucht vor der Einsamkeit Frankreich 2016 10.05 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch Frankreich 2019 10.50 Liebe und Sex in Indien Frankreich 2018 11.50 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und Polyamorie USA 2019 (weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 ZDF-History Fulltime-Job Königin Deutschland 2020 14.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 15.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 (weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 0.40 heute journal 1.10 Der Schatz im Wüstensand - Turkmenistans antikes Erbe Turkmenistan/Deutschland 2020 1.55 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 2.40 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 2017 3.25 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 4.10 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017 4.55 Mysterien des Mittelalters Die Schwerter von Castillon Großbritannien 2017

