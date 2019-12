ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 52/19 Samstag, 21.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 5.50 Kolumbien - Wem gehört der Frieden? Deutschland 2018 6.35 auslandsjournal - die doku Das neue Brasilien - Rechtsruck unter Bolsonaro Brasilien 2019 7.20 auslandsjournal - die doku Kampf um Kaschmir Indien/Pakistan 2019 8.05 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr 8.50 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche Iran 2018 9.35 auslandsjournal - die doku Ruanda - Gorillas, grüne Hügel und Gründerboom Ruanda 2019 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Versklavt - Hausmädchen in der arabischen Welt Dänemark 2018 10.50 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht Deutschland 2018 11.35 Hightech-Gangster - Diamanten, Gold und Luxusautos Deutschland 2018 12.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 13.05 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 Ermittler! Im Dunkel der Nacht Deutschland 2018 14.50 Ermittler! Nächtliche Besucher 15.20 Ermittler! Beweise auf dem Prüfstand 15.50 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 16.35 Die Geheimnisse der Toten Der Fund im See Deutschland 2018 17.20 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016 18.05 Ermittler! Verhängnisvolle Begegnung Film von Stefan Ummenhofer und Bülent Gençdemir Deutschland 2019 18.35 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017 19.20 Sklaverei im US-Knast - Arm, Schwarz, Ausgebeutet USA 2018 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 20.55 Täter im Netz Der Fall Roberts USA 2019 21.35 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 22.20 Täterjagd Der Fall Marc Van Beers 23.05 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015 23.45 Täterjagd Der Fall Christophe Lejard 0.30 Inside The Criminal Mind Serienkiller USA 2017 1.15 Ermittler! Beweise auf dem Prüfstand Deutschland 2018 1.45 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 2.30 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit Großbritannien 2018 3.10 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 3.55 Die Geheimnisse der Toten Bizarre Wünsche Deutschland 2019 4.40 37° Lebend begraben Ein Deutscher und die US-Justiz USA 2007 "Ermittler! - DNA lügt nicht" um 4.45 Uhr entfällt Sonntag, 22.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht 5.55 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer USA 2017 6.35 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 7.20 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un Großbritannien 2018 8.20 Härter, reicher, besser, Südkorea! Südkorea 2018 8.50 Südkorea - Erfolg um jeden Preis Frankreich 2018 9.35 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 10.50 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 22.25 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 23.05 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 23.50 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 0.35 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 1.20 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 2019 2.00 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 2.45 Faszination Weltraum - Reiseführer zum Mond Deutschland 2019 3.30 Terra X Der Mond - unser magischer Trabant mit Alexander Gerst Deutschland 2018 4.10 Apollo - Abenteuer Mond USA 2019 Montag, 23.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 6.10 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 6.55 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 7.40 Big Pacific Der gewaltsame Ozean Neuseeland 2018 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean Neuseeland 2018 9.10 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean Neuseeland 2018 9.55 Big Pacific Der gierige Ozean Neuseeland 2018 10.35 Das Gedächtnis unseres Planeten Meteoriten - Besucher vom anderen Stern Deutschland 2015 11.20 Das Gedächtnis unseres Planeten Sandstein - Das Spiel mit Licht und Farbe Deutschland 2015 12.05 Das Gedächtnis unseres Planeten Basalt - Eine Reise zum pazifischen Feuerring Deutschland 2015 12.50 Das Gedächtnis unseres Planeten Marmor - Der verborgene Schatz Deutschland 2015 13.35 Das Gedächtnis unseres Planeten Granit am kalten Meer Deutschland 2015 14.20 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 15.05 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 15.50 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 16.35 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 2018 17.20 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 21.40 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 22.25 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 23.10 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 23.50 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 0.35 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 2018 1.20 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 2018 2.00 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 2019 2.45 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Australien Großbritannien 2019 3.30 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 2019 4.15 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Eurasien Großbritannien 2019 4.55 Die Traumfabrik und die Macht Hollywood und die Politik Deutschland 2017 "Leschs Kosmos: Leben auf der Supererde" um 5.00 Uhr entfällt Montag, 27.01. Bitte Programmänderung beachten: 15.45 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011 "ZDF-History: Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall" entfällt ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell