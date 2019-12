ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

ZDFinfo-Programmänderung Woche 51/19 Freitag, 20.12. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.40 forum am freitag ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.50 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018 15.35 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 16.20 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 17.05 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors 22.25 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes 23.05 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung 23.50 Versklavt - Hausmädchen in der arabischen Welt 0.35 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Großbritannien/Syrien 2019 1.20 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Großbritannien/Syrien 2019 2.05 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Großbritannien/Syrien 2019 2.50 Pulverfass Jugoslawien - Balkan in Flammen Deutschland 2018 3.35 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat Frankreich 2018 4.20 Unter Gangstern Albanische Mafia Albanien 2019 Woche 05/20 Samstag, 25.01. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016 "Die sieben größten Irrtümer des Euro" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )

