Straubinger Tagblatt: Strafzölle gegen europäische Autos - Trumps ökonomischer Amoklauf

Mehr als 113.000 Jobs haben deutsche Autobauer in den USA geschaffen. Der Präsident sollte ihnen dankbar sein. Dass er sie dennoch brutal zur Kasse bitten will, zeigt: Es geht ihm nicht um Sachpolitik, sondern allein darum, seine Klientel zu begeistern. Dafür schreckt er vor einem ökonomischer Amoklauf nicht zurück. Davon wird er sich nur abhalten lassen, wenn Europa ihm mehr anbietet als bisher. Deutschland könnte zum Beispiel F35-Kampfjets in den USA kaufen. Nicht nur, um Donald Trump zu erfreuen, sondern weil die Bundeswehr sie auch wirklich gut gebrauchen könnte.

