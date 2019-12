ZDFinfo

Mainz, 17. Dezember 2019

Mainz (ots)

Woche 51/19 Mittwoch, 18.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Die Kanada-Saga Kampf um Einheit Kanada 2017 6.05 Die Kanada-Saga Erbe und Zukunft Kanada 2017 6.45 ZDFzoom Streit um die Impfpflicht Deutschland 2019 7.15 ZDFzoom Globuli und guter Glaube Homöopathie auf dem Prüfstand Deutschland 2018 7.45 ZDFzeit Die Tricks der Gesundheitsbranche Deutschland 2017 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 21.40 ZDF Expedition Die Rückkehr der Eismumie Deutschland 2008 22.25 Terra X Das Geheimnis der Eiszeitjäger Deutschland 2009 23.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 0.35 heute journal 1.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 "Das Geheimnis der verlorenen Atombomben: Nukleare Zwischenfälle der 50er-Jahre" um 1.15 Uhr entfällt 1.45 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Zivilisten im Fadenkreuz Deutschland 2017 "Das Geheimnis der verlorenen Atombomben: Nukleare Zwischenfälle der 60er-Jahre" um 2.00 Uhr entfällt 2.30 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 3.15 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017 4.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 51/19 Donnerstag, 19.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 21.40 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 22.25 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 23.10 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 23.50 Exoplaneten - Fahndung nach der zweiten Erde Deutschland 2018 0.35 heute journal 1.05 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 1.45 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 2.30 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 3.15 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014 4.00 Terra X Deutschland von unten Land Deutschland 2014 ( weitere Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 01/20 Samstag, 28.12. Bitte Programmänderung beachten: 8.15 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 31.12. Bitte Programmergänzung beachten: 5.00 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 3.00 Jahrhundertflieger DC-3 Das erfolgreichste Flugzeug der Welt Deutschland 2018 "Geniale Rivalen: Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss" entfällt ( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 02.01. Bitte Programmänderung beachten: 8.00 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 "ZDF-History: Putsch gegen die deutsche Einheit" entfällt "ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire" um 8.30 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 02/20 Montag, 06.01. Bitte Programmänderung beachten: 15.00 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 "Die Geheimnisse der Toten: Bizarre Wünsche" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 03/20 Dienstag, 14.01. Bitte Programmänderung beachten: 11.30 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 "Die Geheimnisse der Toten: Bizarre Wünsche" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 06/20 Donnerstag, 06.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher 19.30 Abgezockt! Der Anlagebetrüger Felix Vossen Deutschland 2018 20.15 Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe Deutschland 2019 "Macht und Machenschaften: Cum Ex - Der Milliarden-Steuerskandal" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 07.02. Bitte Beginnzeit beachten: 19.30 ZDFzeit Camilla, Kate und Meghan - drei Herzoginnen für die Krone Deutschland/Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 21.45 ZDFzeit Prinz Andrew - der Skandal Sex, Lügen und Interviews Großbritannien 2019 22.30 ZDF-History Prinz Charles - Der ewige Thronfolger Großbritannien 2019 "Modern Royals - William, Harry & Co." entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )

