ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 2. Oktober 2019

Woche 40/19 Donnerstag, 03.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Die Nintendo-Story 5.50 Was spielt Deutschland? Moorhühner, Siedler und Planer Deutschland 2017 6.35 Game of Drones Die Multicopter-Revolution Deutschland 2016 7.20 Das Geschäft mit dem Mitleid - Wohin unsere Spenden fließen 8.05 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017 8.50 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.35 ZDFzeit Aldi oder Lidl? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.05 ZDFzeit Obi, Dehner & Co. Der große Gartencenter-Check Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.35 ZDFzeit Obi, Hornbach & Co. Der große Baumarkt-Check Deutschland 2018 18.20 ZDFzoom Hauptsache billig? - Das System Discounter Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017 22.25 ZDFzeit Rewe oder Edeka? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 23.10 ZDFzeit Aldi oder Lidl? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 23.55 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017 0.40 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 2019 1.25 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 2019 2.10 Momente der Geschichte Wirtschaftswunder und Kalter Krieg Deutschland 2018 2.55 Momente der Geschichte Das doppelte Deutschland Deutschland 2018 3.40 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016 4.25 Fernsehen in der DDR Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes Deutschland 2018

