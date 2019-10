ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 1. Oktober 2019

Mainz (ots)

Woche 40/19 Mittwoch, 02.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 auslandsjournal - die doku Machtkampf um Venezuela - Ein Land am Abgrund Venezuela 2019 5.55 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Auf dem Fluss 6.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster An der Grenze 7.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Touristengebieten 8.00 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Polizistinnen unterwegs ( weiterer Ablauf ab 8.43 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 16.35 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 17.20 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 18.05 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.10 Mysterien des Weltalls Gibt es Glück? Mit Morgan Freeman USA 2014 21.55 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013 22.40 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010 23.25 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010 0.10 Mysterien des Weltalls Warum lügen wir? Mit Morgan Freeman USA 2015 0.55 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 1.40 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 2.25 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 3.05 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 3.50 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016 4.35 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016

