ZDFinfo

"Geheimnisse der Seele": ZDFinfo über psychologische Experimente

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Kann man einen Menschen dazu bringen, sich zu verlieben? Lässt sich seine Erinnerung manipulieren? Seit Jahrhunderten versuchen Wissenschaftler, menschlichen Gefühlen auf die Spur zu kommen. Häufig geschieht dies mit psychologischen Experimenten. Die ZDFinfo-Doku "Geheimnisse der Seele" stellt am Mittwoch, 2. Oktober 2019, 20.15 Uhr, die wichtigsten historischen Experimente vor und führt verblüffende aktuelle Versuche durch.

Experimente zeigen, dass der Mensch oft weniger Kontrolle über sich hat, als er ahnt. So wies Stanley Milgram in den 1950er-Jahren beispielsweise nach, dass Menschen bereit sind, zu foltern und sogar zu töten, wenn man ihnen die Verantwortung dafür abnimmt. Auch andere Forscher waren in ihrem Vorgehen nicht zimperlich: Das Psychologen-Ehepaar Sherif testete Mitte der 1950er-Jahre wie Kriege entstehen. Ihre Versuchskaninchen waren elfjährige Kinder.

Die Dokumentation überträgt berühmte Experimente in die Jetztzeit - beispielsweise den Gruppenzwang-Test von Solomon Asch. Er zeigte in den 1960er-Jahren, dass Menschen wissentlich falsche Antworten geben, um sich einer Gruppe unterzuordnen. Die Wissenschaftler der Universität Köln gehen zudem einer Frage nach, die Arthur Aron in den 1970er-Jahren erforschte: Kann man es schaffen, dass zwei Menschen sich ineinander verlieben, indem man sie in bestimmte Situationen bringt?

Auch neuere Experimente werden unter die Lupe genommen. So fanden Wirtschaftswissenschaftler im Jahr 2009 heraus, dass es einen sogenannten "Ikea-Effekt" gibt: Probanden schätzen den Wert eines Produktes höher ein, wenn sie es selbst gemacht haben. Auch die False-Memory-Forschung liefert überraschende Ergebnisse. Psychologen konnten nachweisen, dass sich falsche Erinnerungen in das menschliche Gedächtnis einpflanzen lassen.

ZDFinfo wiederholt "Geheimnisse der Seele" am Dienstag, 8. Oktober 2019, 1.15 Uhr,sowie am Mittwoch, 9. Oktober 2019, 8.15 Uhr und 17.45 Uhr.

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/geheimnissederseele

https://zdfinfo.de

https://twitter.com/ZDFinfo

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell