ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 25. September 2019

Mainz (ots)

Woche 39/19 Donnerstag, 26.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 ZDF-History Die Welt am Abgrund - Die heiße Phase des Kalten Krieges Deutschland 2017 5.50 Frontal 21-Dokumentation Der große Betrug Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern Deutschland 2019 6.35 planet e.: Abgassünder Diesel Freie Fahrt in den Export Deutschland 2019 7.05 ZDFzoom Die Lüge vom sauberen LKW Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern Deutschland 2017 7.35 ZDF.reportage Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Deutschland 2019 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 ZDF.reportage Die Staumacher Straßenbauer im Einsatz Deutschland 2014 8.35 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel 9.25 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 10.05 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier Deutschland 2015 10.50 Polizei im Einsatz Brennpunkt Berlin Ein Film von Chris Linke Deutschland 2019 11.35 Frontal 21-Dokumentation Mein Haus, mein Kiez, mein Clan Wem gehört Neukölln? Deutschland 2019 12.20 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 13.05 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Lidl-Story Deutschland 2018 13.50 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story Deutschland 2018 14.35 Rivalen: Pepsi und Coca-Cola Frankreich 2014 15.20 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Nutella, Kellogg's und Kerrygold Deutschland 2019 16.05 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Aldi-Story Deutschland 2017 16.50 Leschs Kosmos Vorsicht, Zucker! - Die verborgene Gefahr Deutschland 2017 17.20 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium 18.05 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen Kodak Singapur 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 22.25 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 23.10 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 23.50 Aliens - Die Jagd nach dem ersten Beweis Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze USA 2015 1.45 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie USA 2015 2.30 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 3.15 Mysterien des Weltalls Wann begann die Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2014 4.00 Mysterien des Weltalls Wie sehen Aliens aus? Mit Morgan Freeman USA 2010 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell