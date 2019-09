ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 24. September 2019

ZDFinfo

Woche 39/19 Mittwoch, 25.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.15 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik 10.05 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik 10.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 11.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017 12.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017 12.55 planet e.: Die Plastik-Revolution Konzepte gegen die Kunststoff-Flut Deutschland 2019 13.25 Apokalypse Abfall - Deutscher Müll für die Welt Deutschland 2018 14.25 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet 15.10 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit Elektromüll Deutschland 2016 15.40 Leschs Kosmos Die Plastik-Zeitbombe: Wege aus der Krise Deutschland 2019 16.10 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018 16.40 ZDFzeit Klimawandel - Die Fakten mit Harald Lesch Deutschland 2019 17.25 Mysterien des Weltalls Die Erde nimmt ihre Wunder zurück Mit Morgan Freeman USA 2016 18.50 Vergiftete Flüsse Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie Kanada 2017 18.50 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Auf dem Fluss ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 22.25 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 23.10 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains 0.25 auslandsjournal - die doku Machtkampf um Venezuela - Ein Land am Abgrund Venezuela 2019 0.55 heute journal 1.25 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015 2.10 Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill Deutschland 2015 2.55 Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund Deutschland 2015 3.40 Geheimnisse des Kalten Krieges Wettlauf um die Megabombe Deutschland 2015 4.25 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015

