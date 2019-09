pro AvO - DIE INITIATIVE für alle Apotheken vor Ort

pro AvO und LINDA vereinbaren Entwicklungspartnerschaft

München (ots)

pro AvO und die Apothekenkooperation LINDA haben eine Entwicklungspartnerschaft vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, die bereits 2018 unter LINDA 24/7 eingeführten Online-Services - die Linda-App, den Online-Shop und den Apothekenfinder - auf dem pro AvO-Portal abzubilden.

"Die Entwicklungspartnerschaft zwischen LINDA 24/7 und pro AvO zeigt, dass die beiden Konzepte nicht im Wettbewerb stehen, sondern sich ergänzen und voneinander profitieren können. pro AvO sehen wir als die Plattform, die den 82 Millionen Menschen alle Apotheken-Angebote unter einer gemeinsamen Marke zur Verfügung stellt. Eine solche Branchenlösung hat LINDA immer gefordert und gefördert", erklärt Volker Karg, Vorstandssprecher der LINDA AG.

Peter Menk, pro AvO-Geschäftsführer, ergänzt: "Unsere Plattform wird keine Apotheken auswählen, sondern dem Endkunden helfen, die für ihn und seinen aktuellen Bedarf richtige Apotheke zu finden. Dazu möchten wir auch die Leistungen der Kooperationen möglichst vollständig abbilden. Die Partnerschaft mit LINDA bringt pro AvO in diesem Anspruch nicht nur einen großen Schritt voran, sondern unterstreicht abermals unsere Offenheit gegenüber Wettbewerbern unserer Gesellschafterunternehmen." Der klare Fokus bei pro AvO liegt auf dem Nutzen für den Endverbraucher. Und der ist umso größer, je umfangreicher und vielschichtiger das Angebot der Apotheken auf dem Portal abgebildet ist.

Linda ist mit 900 Apotheken eine der größten Apotheken-Kooperationen in Deutschland und hat in den letzten Jahren intensiv in die eigene Online-Lösung 24/7 investiert. Die Entwicklungspartnerschaft mit pro AvO soll sicherstellen, dass die Leistungen der Linda-Lösung auf dem pro AvO-Portal vollständig abgebildet werden. Zum anderen verspricht sich LINDA noch mehr Reichweite für die eigene Lösung. "Die Vorteile dieser Partnerschaft kommen auch unseren MVDA-Mitgliedern zugute", betont Dirk Vongehr, Mitglied des Präsidiums MVDA e.V. und Vorsitzender der Kommission Medien& Kommunikation.

Zur Initiative pro AvO:

Die Gründer der Initiative pro AvO sind BD Rowa Germany GmbH, GEHE Pharma Handel GmbH, NOVENTI, Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung und die Wort & Bild-Verlagsgruppe. Ziel der Initiative ist es, in einem engen Zusammenspiel mit weiteren Teilnehmern, Verbänden und Apothekern ein ganzheitliches Konzept zu erstellen, das den Apothekern die Möglichkeit eines gemeinsamen Standards gibt, sei es als Marktplatz, Plattform oder nur einer speziellen Anwendung. Die Bündelung der hierfür notwendigen Ressourcen ist dabei der chancenreichste Weg für die Patientinnen und Patienten in Deutschland.

