ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 3. September 2019

Woche 36/19 Mittwoch, 04.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 2019 5.35 Stalking - Die unterschätzte Gefahr 6.20 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017 7.05 Leschs Kosmos Fremdgesteuert - die Macht der Erinnerung Deutschland 2018 7.35 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Leschs Kosmos Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht Deutschland 2018 8.35 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018 9.05 ZDF-History Personenschützer Deutschland 2016 9.55 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 10.35 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs 11.25 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler 12.05 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016 23.10 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 23.50 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016 0.40 heute journal 1.05 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 2.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 2.45 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 3.30 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )

