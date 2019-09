ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 2. September 2019

ZDFinfo

Woche 36/19 Dienstag, 03.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016 6.10 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016 6.55 Terra X Das Jahrhundertwrack - Sensationsfund in der Ostsee Deutschland 2015 7.40 ZDF-History Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte Deutschland 2016 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 ZDF-History Die großen Fälscher der Geschichte Deutschland 2016 8.40 Mafia - Die Paten von Chicago Al Capones erster Mord USA 2017 9.20 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 2017 10.05 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.25 Mafia - Die Paten von Chicago Entscheidung USA 2017 12.05 Mafia - Die Paten von Chicago Ein neuer Anfang USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.35 Terra X Atlantis der Nordsee Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste KGB und Kalter Krieg Großbritannien 2018 21.40 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste FSB und Putins Russland Großbritannien 2018 22.25 ZDFzeit Putin und die Deutschen Deutschland 2019 23.10 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 23.55 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012 0.40 heute journal 1.05 Die Geheimnisse der Toten Der Fund im See Deutschland 2018 1.50 Inside The Criminal Mind Sektenführer 2.35 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 3.20 Kampf um die Wahrheit Der mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan 4.05 Ermittler! Gefährliche Doppelleben Deutschland 2019 4.35 Ermittler! Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2019

