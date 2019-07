ZDFinfo

Woche 29/19 Samstag, 13.07. Bitte Programmänderung, Titeländerung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Migration - Die Welt auf Wanderschaft 6.55 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitik 7.25 Menschenschmuggler Das Geschäft mit den Flüchtlingen 8.10 Sicherheitsrisiko Passfälschung Das boomende Geschäft mit falschen Identitäten Deutschland 2017 8.55 ZDFzeit Deutschland und die Flüchtlinge Die große Bürgermeister-Bilanz Deutschland 2019 9.40 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik USA 2018 10.25 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 11.10 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 11.55 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014 12.40 Mythen-Jäger Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu Großbritannien 2014 13.25 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen Großbritannien 2013 23.10 Mythen-Jäger Das Rätsel der "Spider Rocks" Großbritannien 2014 23.55 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 0.40 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014 1.25 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 2013 2.10 Mythen-Jäger Der Schatz-Code des Thomas Beale Großbritannien 2014 2.55 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 3.40 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014 4.25 Mythen-Jäger Das verfluchte Gold des Montezuma Großbritannien 2014 __________________________________________________ Sonntag, 14.07. Beginnzeitkorrekturen: 5.10 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 5.40 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-Legende 6.25 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium 7.10 ZDF-History Von Pong zu Pokémon - Die Geschichte der Videospiele Deutschland 2017 7.55 Game of Drones Die Multicopter-Revolution Deutschland 2016 8.40 Was spielt Deutschland? Moorhühner, Siedler und Planer Deutschland 2017 9.25 Die Nintendo-Story 9.50 ZDFzeit Früher war alles besser! Oder? Deutschland 2017 10.35 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 11.25 Das war dann mal weg Deutschland 2015 12.10 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 12.55 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 13.40 The true story of Madonna 14.25 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 14.55 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 23.10 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 23.55 Das war dann mal weg Freizeit Deutschland 2017 0.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 1.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 2.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 2.55 Das war dann mal weg Modellbahn, Tamagotchi & Co. Deutschland 2018 3.40 Das war dann mal weg Testbild, Sendeschluss & Co. Deutschland 2018 4.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe Deutschland 2018 ______________________________________________________________ Montag, 15.07. Beginnzeitkorrekturen: 5.10 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber Deutschland 2018 5.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 6.40 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017 7.10 Die Entstehung der Erde Death Valley 7.55 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All 8.40 Die Entstehung der Erde Grand Canyon 9.25 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 10.15 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Eva Braun - Die Braut des Bösen Bis in den Tod Deutschland 2017 22.25 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012 23.10 Führerkult und Größenwahn Das Parteitagsgelände in Nürnberg Deutschland 2010 23.55 Hitlers Berlin Nazibauten in der Hauptstadt Deutschland 2007 0.35 heute journal 1.05 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010 1.50 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010 2.35 Mysterien des Weltalls Gibt es Glück? Mit Morgan Freeman USA 2014 3.15 Mysterien des Weltalls Jeder Mensch ist ein Genie Mit Morgan Freeman USA 2016 3.55 Mysterien des Weltalls Warum lügen wir? Mit Morgan Freeman USA 2015 4.40 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019 _______________________________________________________ Woche 30/19 Donnerstag, 25.07. Titeländerung: 20.15 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ______________________________________________________________ Freitag, 26.07. Bitte neue Beginnzeit und Programmänderung beachten: 12.55 ZDF SPORTextra - Schwimm-WM (30 min kürzer) 15.00 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 15.30 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit Deutschland 2010 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ________________________________________________________ Woche 33/19 Dienstag, 13.08. Titeländerung: 12.45 ZDF-History Kampf um die Freiheit - Der amerikanische Bürgerkrieg Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

