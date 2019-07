ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 10. Juli 2019

Woche 28/19 Donnerstag, 11.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Leschs Kosmos Unter Beobachtung - Wenn die Daten dich verraten Deutschland 2019 5.35 ZDFzeit Der große Bahn-Check Deutschland 2016 6.20 planet e.: Volle Fahrt aufs Abstellgleis Über das Verschwinden der Güterzüge Deutschland 2019 6.50 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche Deutschland 2019 7.35 ZDFzoom Vollgas oder Scheitern Auto-Deutschland unter Druck Deutschland 2019 8.05 ZDFzoom Nächster Halt: Stress im Nahverkehr Deutschland 2018 8.35 Terra Xpress XXL Fälschungen und üble Maschen 9.25 Terra Xpress XXL Schlummernde Überraschungen 10.10 Terra Xpress XXL Heimtückisch beklaut, was nun? Deutschland 2018 10.55 ZDF.reportage Wie sicher sind unsere Städte? Zwischen echter und gefühlter Bedrohung Deutschland 2019 11.25 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 12.10 Polizei im Einsatz - Unter Wasser Deutschland 2013 12.55 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 13.40 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 14.25 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 14.55 Leschs Kosmos Unter Beobachtung - Wenn die Daten dich verraten Deutschland 2019 15.25 Leschs Kosmos K.o. durch KI? - Keine Angst vor schlauen Maschinen! Deutschland 2019 15.55 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 0.40 heute journal 1.05 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 1.55 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018 2.40 Fernsehen in der DDR Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes Deutschland 2018 3.25 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 4.10 Schick nach Plan Die bunte Modewelt der DDR Deutschland 2017 4.55 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014

