"Die Jagd nach den goldenen Armreifen": ZDFinfo über die Plünderung antiker Stätten

Anfang 2000 tauchten auf dem internationalen Kunstmarkt antike goldene Armreifen auf. Experten vermuteten, es seinen Fälschungen, doch die Artefakte waren nicht nur echt - sie waren geraubt. Am Samstag, 13. Juli 2019, 20.15 Uhr, erzählt die ZDFinfo-Doku "Die Jagd nach den goldenen Armreifen" von Plünderungen antiker Stätten im heutigen Rumänien und einem hartnäckigen Staatsanwalt, der versucht, das Raubgut wiederzubeschaffen und die archäologischen Artefakte zurück nach Rumänien zu holen.

Vor 2000 Jahren herrschten die Daker über das Gebiet des heutigen Rumäniens. Als römische Truppen Dakien zu unterwerfen drohten, soll König Decebalus seinen legendären Schatz vergraben und anschließend Selbstmord begangen haben. Im Jahr 1999 stießen Schatzsucher in Transsilvanien auf spiralförmige, goldene Armbänder, die an den antiken Schmuck der Daker erinnerten. Sie wurden in diverse europäische Länder und in die USA geschmuggelt.

Doch als mehrere goldene Armreifen an unterschiedlichen Orten auftauchten und wieder verschwanden, wurde die rumänische Regierung auf die Vorkommnisse aufmerksam. Dank der Ermittlungen eines hartnäckigen rumänischen Staatsanwalts konnten 33 Menschen verhaftet und mehr als 100 Zeugen verhört werden. So gelang es letztlich, 13 der ursprünglich 24 geraubten goldenen Spiralen aufzustöbern und zurück nach Bukarest zu bringen.

