Mainz, 3. Juli 2019

Woche 27/19 Donnerstag, 04.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 Geheimes Katar Ein Emirat auf WM-Kurs Deutschland 2018 6.00 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 6.45 Geheimes Saudi-Arabien Aufbruch und Unterdrückung 7.30 Geheimes Saudi-Arabien Auf der Spur des Geldes 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Geheimes Saudi-Arabien Auf den Spuren des Terrors 9.00 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015 9.45 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018 11.30 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018 12.15 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USA USA 2019 13.00 Hard Time - Knast in Vegas Außenseiter und Einzelgänger USA 2012 13.45 Lebenslang im Abseits - Sexualstraftäter in den USA USA 2018 14.30 Knast in Texas Neue Wege im US-Strafvollzug 15.00 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.10 Leschs Kosmos Unter Beobachtung - Wenn die Daten dich verraten Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.10 Terra X Deutschlands Supergrabungen (1) Deutschland 2012 1.55 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 2.35 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 3.20 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 4.05 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund Deutschland 2010 4.50 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 Freitag, 05.07. Bitte neuen Titel beachten: 8.30 auslandsjournal spezial Von Freiheitskämpfern und Patrioten Wo liegt Polens Zukunft? Deutschland/Polen 2019 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )

