Fundierte Fortbildung für PR-Profis: MW Media Workshop GmbH neu in der Faktenkontor-Familie

Hamburger Berater-Gruppe neuer Mehrheitseigner bei führendem Anbieter beruflicher Weiterbildung in der Kommunikationsbranche

Die MW Media Workshop GmbH, einer der führenden Anbieter beruflicher Weiterbildung in der Kommunikationsbranche, ist das neuste Mitglied der Faktenkontor-Gruppe. Die Hamburger Kommunikationsberatung baut damit als neuer Mehrheitseigner ihre Kompetenz im Bereich Seminare und Fortbildung für PR-Profis aus. Media Workshop ist 2001 aus der dpa-Tochter news aktuell hervorgegangen und bietet hochwertige Fortbildungen zu Pressearbeit, Marketing, Public Relations und Digitaler Kommunikation sowie zur persönlichen Entwicklung in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln und München an.

"Das sich ständig und immer schneller wandelnde Umfeld der PR braucht eine fortlaufende Professionalisierung", weiß Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. "Unser Einstieg bei Media Workshop ermöglicht uns, diesen Prozess aktiv weiterzuentwickeln und zu gestalten."

Media Workshop bringt 18 Jahre Erfahrung in der beruflichen Weiterbildung für Kommunikationsfachleute, PR-Profis und Führungskräfte in die Faktenkontor-Gruppe ein, zu der auch die auf Technologie- und Industriekunden spezialisierte Münchner Beratungsfirma Akima Media und die Social-Media-Experten der Agentur Deep Digital gehören.

Die hohen Qualitätsstandards der Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von Media Workshop wird regelmäßig von dem gemeinnützigen Verein Weiterbildung Hamburg e.V. überprüft und durch das Qualitätssiegel "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung" bestätigt.

Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).

Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Bis heute haben über 15.800 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e. V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".

