Woche 28/19 Dienstag, 09.07. Bitte Programmänderungen neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen um 05.30 Uhr - entfällt! 6.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen um 06.15 Uhr - entfällt! 7.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Tödliche Technik Deutschland 2017 Superbauten der Geschichte - Der Reichstag um 07.00 Uhr -entfällt! 7.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Zivilisten im Fadenkreuz Deutschland 2017 Superbauten der Geschichte - Kreml um 07.45 Uhr - entfällt! 8.35 Täterjagd Der Fall Dominique Aubry 9.20 Täterjagd Der Fall Farid Ouzzane 10.05 Täterjagd Der Fall Laetitia Perrais 10.50 Täterjagd Der Fall Marie-Jeanne Meyer 11.35 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 12.05 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016 12.35 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016 13.05 ZDF-History First Ladies - Die sanfte Macht im Weißen Haus Niederlande 2019 13.50 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 14.15 Terra X Sturm über Europa Kimbern und Teutonen Deutschland 2002 15.00 Terra X Sturm über Europa Varusschlacht und Gotensaga Deutschland 2002 15.45 Terra X Sturm über Europa Der Kampf um Rom Deutschland 2002 16.30 Terra X Sturm über Europa Die Erben des Imperiums Deutschland 2002 17.15 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 18.00 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Leschs Kosmos Bakterien außer Kontrolle? Der Mikrokosmos rüstet auf Deutschland 2015 21.25 Leschs Kosmos Fremdgesteuert - die Macht der Erinnerung Deutschland 2018 21.55 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019 22.25 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010 23.15 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010 23.50 Mysterien des Weltalls Gibt es Glück? Mit Morgan Freeman USA 2014 0.35 heute journal 1.00 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike 1.45 Terra X Sturm über Europa Kimbern und Teutonen Deutschland 2002 2.30 Terra X Sturm über Europa Varusschlacht und Gotensaga Deutschland 2002 3.15 Terra X Sturm über Europa Die Erben des Imperiums Deutschland 2002 4.00 Terra X Sturm über Europa Der Kampf um Rom Deutschland 2002 4.40 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 Ursprung der Technik um 04.45 Uhr - entfällt! __________________________________________________________________ Mittwoch, 10.07. Programmänderungen, neue Beginnzeiten: 5.25 Wunderbare Welt Hightech der Antike Erfindungen zwischen Tiber und Tigris 6.15 Rätselhafte Tote - Der Mann aus dem Eis Deutschland 2014 7.00 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-Tower Deutschland 2018 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi um 07.00 Uhr - entfällt! 7.45 Im Niemandsland - Was Korea teilt (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 12.45 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 13.30 Die Toten von Waterloo Auf den Spuren der Jahrhundertschlacht Großbritannien 2017 Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler um 13.30 Uhr - entfällt! 14.15 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 Schätze der Geschichte - Krieg und Frieden um 14.15 Uhr - entfällt! 15.00 Spuren des Krieges Normandie 1944 Frankreich 2014 Schätze der Geschichte - Dinos und Legenden um 15.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) _____________________________________________________________________ Donnerstag, 11.07. Programmänderungen: 5.30 ZDFzeit Der große Bahn-Check Deutschland 2016 Arme Stadt, reiche Stadt um 05.30 Uhr - entfällt! 6.15 planet e.: Volle Fahrt aufs Abstellgleis Über das Verschwinden der Güterzüge Deutschland 2019 Das verdient Deutschland um 06.15 Uhr - entfällt! 06.40 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche Deutschland 2019 Armes reiches München um 07.00 Uhr - entfällt! 7.25 ZDFzoom Vollgas oder Scheitern Auto-Deutschland unter Druck Deutschland 2019 In der Schuldenfalle um 07.45 Uhr - entfällt! 08.00 ZDFzoom Nächster Halt: Stress im Nahverkehr Deutschland 2018 Wo die Armut wohnt um 08.30 Uhr - entfällt! 08.30 Terra Xpress XXL Fälschungen und üble Maschen Reiches Bayern, arme Alte um 09.15 Uhr - entfällt! 09.15 Terra Xpress XXL Schlummernde Überraschungen Vergessen im Westen um 10.00 Uhr entfällt! 10.00 Terra Xpress XXL Heimtückisch beklaut, was nun? Deutschland 2018 Stalking die unterschätzte Gefahr um 10.45 Uhr - entfällt! 10.45 ZDF.reportage Wie sicher sind unsere Städte? Zwischen echter und gefühlter Bedrohung Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

