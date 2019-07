ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 11. Juli 2019

Mainz (ots)

Woche 28/19 Freitag, 12.07. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Ballermann oder Balaton Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 6.25 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 2018 7.10 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 7.40 Frontal 21 Deutschland 2019 8.25 auslandsjournal Deutschland 2019 8.55 Reise durch die Hölle - Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa 9.40 Migration - Die Welt auf Wanderschaft 10.25 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitik 10.55 Menschenschmuggler Das Geschäft mit den Flüchtlingen 11.40 Sicherheitsrisiko Passfälschung Das boomende Geschäft mit falschen Identitäten Deutschland 2017 12.25 ZDFzoom Heirat ohne Liebe Zwangsehen in Deutschland Deutschland 2018 12.55 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 13.40 Fernsehen in der DDR Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes Deutschland 2018 14.25 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017 23.10 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr al-Baghdadi 23.55 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017 0.40 heute journal 1.05 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 1.50 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 2.35 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017 3.20 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017 4.05 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Woche 34/19 Sonntag, 18.08. Bitte Programmänderungen beachten: 15.00 ZDF-History Kinderstars: Im Schatten des frühen Ruhms Deutschland 2015 ZDF-History: Traumjob Promi-Partner? Um 15.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Montag, 19.08. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 ZDF-History Steffi Graf - ein deutscher Weltstar Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell