ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 3. Juni 2019

Woche 23/19 Dienstag, 04.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Spuren des Krieges Normandie 1944 Frankreich 2014 6.55 Tödliches Manöver - Das Drama vor dem D-Day 7.40 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Tag der Entscheidung De Gaulle und das "Freie Frankreich" Deutschland 2017 9.05 Tag der Entscheidung Stalins Griff nach Europa Deutschland 2017 9.50 Als der Krieg nach Deutschland kam Der Weg nach Köln Deutschland 2005 10.35 Als der Krieg nach Deutschland kam Über den Rhein Deutschland 2005 11.25 Als der Krieg nach Deutschland kam Die Befreiung der Lager Deutschland 2005 12.10 Als der Krieg nach Deutschland kam Das Treffen an der Elbe Deutschland 2005 12.55 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General An der Front Deutschland 2014 13.40 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der totale Krieg Deutschland 2014 14.25 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch Deutschland 2014 15.10 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014 15.40 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004 16.25 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten beachten: 21.40 Mysterien des Weltalls Ankunft auf der Erde Mit Morgan Freeman USA 2010 22.25 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010 23.10 Mysterien des Weltalls Das Spiel mit der Zeit Mit Morgan Freeman USA 2015 23.50 Mysterien des Weltalls Das Nichts Mit Morgan Freeman USA 2010 0.35 heute journal 1.05 Chinas unaufhaltsamer Aufstieg - Die Welt des Xi Jinping China 2018 2.20 ZDFzeit Supermächte - Angst vor China? Deutschland 2018 3.05 Dokumentarfilm in ZDFinfo Operation Yellow Bird Die Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand 4.05 Chinas einsame Söhne Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik 4.50 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht Mittwoch, 05.06. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 5.35 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 6.20 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )

