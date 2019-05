ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. Mai 2019

ZDFinfo

Woche 23/19 Montag, 03.06. Bitte Programmänderungen beachten: 9.15 Der Fall Carol Park Großbritannien 2014 "The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Autoknackern auf der Spur" entfällt 10.00 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014 "The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Einsatz rund um die Uhr" entfällt 10.45 Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014 "The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Verfolgungsjagd" entfällt 11.30 Der Fall Kenneth Erskine Großbritannien 2015 "The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Amphetamin aus der Garage" entfällt 12.15 Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015 "The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Gefängnisausbruch" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 23/19 Freitag, 07.06. Bitte Programmänderungen beachten: 11.30 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Angriff auf die Gesellschaft Australien 2017 "The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Drogenrazzia in Oldham" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 24/19 Samstag, 08.06. Bitte Programmänderungen beachten: 7.30 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Angriff auf die Gesellschaft Australien 2017 "The Wanted - Auf Verbrecherjagd: Drogenrazzia in Oldham" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen )

