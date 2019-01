Rheinische Post

Rheinische Post: Gladbach-Profi Ginter warnt vor sozialen Netzwerken

Düsseldorf (ots)

Nationalspieler Matthias Ginter warnt Fußballer davor, die Macht sozialer Netzwerke falsch einzuschätzen. Leistung auf dem Rasen sei wichtiger als ein viel beachtetes Profil. "Man kann noch so viel posten: Wenn man nicht mehr auf dem Platz steht, ist man früher oder später nicht mehr im Fokus. In erster Linie zählt die Leistung, um weiter voranzukommen. Instagram hat noch keinen zu einem erfolgreichen Fußballer gemacht", sagte Ginter, der am Samstag 25 Jahre alt wird, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Ginter selbst ist in den sozialen Netzwerken aktiv, jedoch in Maßen. "Mit dem Weg, den ich bisher gegangen bin, bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Es wäre auch nicht authentisch, wenn ich jetzt damit anfangen würde, darauf zu achten, wie ich mich am besten vermarkten und verkaufen kann. Ich sehe mich und uns als Fußballer. Ich will jeden Tag nutzen, um mich zu verbessern. Der Rest kommt dann von alleine - wenn man das denn will. Wenn nicht, lässt man es eben sein, das ist typabhängig", sagte der Weltmeister von 2014.

