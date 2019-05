ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. Mai 2019

Mainz (ots)

Woche 22/19 Donnerstag, 30.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.55 ZDFzeit Wer schlägt McDonald's? Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller Deutschland 2016 7.40 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019 8.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Tütensuppen, Kochschinken & Co. Deutschland 2019 9.10 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Lidl-Story Deutschland 2018 9.55 ZDFzeit AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check Deutschland 2018 10.38 heute Xpress 10.40 ZDFzeit Deichmann, Reno & Co. Der große Schuhmarkt-Check Deutschland 2018 11.25 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Nutella, Kellogg's und Kerrygold Deutschland 2019 12.10 Frontal21-Dokumentation Die Ticketdealer - Miese Tricks bei Viagogo Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 21.40 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 22.25 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 23.05 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 23.50 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 0.30 Terra X Freibeuter der Meere Die Korsaren Deutschland 2015 1.15 Terra X Freibeuter der Meere Sir Francis Drake Deutschland 2015 2.00 Terra X Freibeuter der Meere Piraten des Kaisers Deutschland 2015 2.45 Mythen-Jäger Der Piratenschatz der Kokos-Insel Großbritannien 2014 3.25 Rätselhafte Geschichte Der Mann in der eisernen Maske Großbritannien 2015 4.10 Rätselhafte Geschichte Die Suche nach der Bundeslade Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell