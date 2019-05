ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung Woche 22/19 Samstag, 25.05. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.25 ARTE Re: Wahlkampf für Anfänger ( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.40 Wie geht's, Europa? - Die Dokumentation Jochen Breyer unterwegs vor der Wahl Deutschland 2019 8.25 Die sieben größten Gefahren für die EU Deutschland 2019 9.10 ZDFzeit Laut, forsch, national Wie Salvini, Orbán & Co. Europa spalten Deutschland 2019 9.55 auslandsjournal - die doku Hinter den Kulissen des Brexit Protokoll einer Scheidung Großbritannien 2019 10.40 plan b: Europa in Bewegung Grenzenlos arbeiten, reisen, leben Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Hackfleisch, Wackelpudding & Co. Deutschland 2019 22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Tütensuppen, Kochschinken & Co. Deutschland 2019 23.10 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Lidl-Story Deutschland 2018 23.55 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story Deutschland 2018 0.35 Falsche Versprechen? So lassen wir uns manipulieren Deutschland 2018 1.20 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten 2.05 Mit Franchise in den Ruin Deutschland 2017 2.50 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017 3.35 Patienten im Visier Ärzte zocken ab Deutschland 2018 4.20 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017 Woche 22/19 Sonntag, 26.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 Inselträume Die Ostfriesischen Inseln - Welten im Watt Deutschland 2018 6.25 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn 7.10 Einsatz für Christoph 29 7.55 Die Heli-Cops Fahndung aus der Luft Deutschland 2014 8.40 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz 9.20 ZDF.reportage Die Trucker Starke Kerle, schwere Lasten Deutschland 2017 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 10.40 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 11.25 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 12.10 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 2018 12.55 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 2018 13.35 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 14.25 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 15.10 One Strange Rock - Unsere Erde Atem mit Will Smith 15.55 One Strange Rock - Unsere Erde Sturm mit Will Smith 16.40 One Strange Rock - Unsere Erde Schutz mit Will Smith 17.25 One Strange Rock - Unsere Erde Ursprung mit Will Smith 18.10 One Strange Rock - Unsere Erde Überleben mit Will Smith 18.55 One Strange Rock - Unsere Erde Flucht mit Will Smith ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.10 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 21.40 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 22.25 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 23.10 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 23.50 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 0.35 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 1.20 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 2018 2.05 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 2018 2.45 One Strange Rock - Unsere Erde Erwachen mit Will Smith 3.30 One Strange Rock - Unsere Erde Heimat mit Will Smith ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 22/19 Montag, 27.05. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.55 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011 22.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011 23.10 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011 23.55 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011 0.35 heute journal 1.00 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-Linie Frankreich 2018 1.45 Terra X Deutschland von unten Land Deutschland 2014 2.30 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014 3.15 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 4.00 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

