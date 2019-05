ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. Mai 2019

ZDFinfo

Woche 22/19 Freitag, 31.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 6.10 Rätselhafte Geschichte Die Welt der Vampire Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe 22.25 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters 23.05 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 23.50 Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische Waffen Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 Kosmonauten - Helden im All Sputnik und Gagarin Großbritannien 2014 1.45 Kosmonauten - Helden im All Die erste Raumstation Großbritannien 2014 2.30 Das größte Abenteuer der Menschheit Geheimnisse des Apollo-Programms Deutschland 2015 3.15 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 4.00 Baikonur - Die Eroberung des Weltraums Russlands Tor ins All Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

