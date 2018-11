Show-Umfrage von auf einen blick: Jeder Dritte möchte "WETTEN, DASS..?" zurück. Junge Zuschauer wollen "Schlag den Raab".

TV-Zeitschrift "auf einen Blick". Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43108 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, auf einen Blick" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Vor vier Jahren kam das Aus für "Wetten, dass..?". Doch vergessen ist der einstige Show-Hit nicht. In einer aktuellen Umfrage* für die Fernsehzeitschrift auf einen Blick möchte jeder Dritte (30 %) eine Rückkehr des TV-Klassikers. Damit belegt "Wetten, dass..?" klar Platz eins im Ranking.

Interessant: Bei den jungen Befragten zwischen 18 und 24 Jahren wollen 42 % "Schlag den Raab" wieder auf dem Bildschirm haben.

Die Top Ten: 1. Wetten, dass..?" 30 % 2. Am laufenden Band 20 % 3. Schlag den Raab 20 % 4. Spiel ohne Grenzen 19 % 5. Dalli Dalli 17 % 6. Was bin ich? 17 % 7. Der große Preis 15 % 8. Herzblatt 14 % 9. Geld oder Liebe 13 % 10. Traumhochzeit 12 %

*YouGov-Umfrage im Auftrag der TV-Zeitschrift auf einen Blick, 2055 Befragte ab 18 Jahren, im Zeitraum 13. bis 15. November 2018. Mehrfachnennungen waren möglich.

