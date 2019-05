ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 21. Mai 2019

ZDFinfo

Woche 21/19 Mittwoch, 22.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Damals nach dem Krieg Sommer in Ruinen Deutschland 2007 6.20 Damals nach dem Krieg Hunger und Hoffnung Deutschland 2007 7.05 Damals nach dem Krieg Schatten der Vergangenheit Deutschland 2007 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Schätze der Geschichte Krieg und Frieden ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Schätze der Geschichte Herrscher und Vampire 10.50 Schätze der Geschichte Liebe und Tod 11.35 Schätze der Geschichte Triumph und Tragödie 12.20 Schätze der Geschichte Helden und Rebellen 13.05 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018 13.35 Leschs Kosmos Die Macht der Musik Deutschland 2015 14.05 Leschs Kosmos Fremdgesteuert - die Macht der Erinnerung Deutschland 2018 14.35 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019 15.05 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017 15.35 Mein erstes Mal Erstwähler treffen auf Spitzenkandidaten Deutschland 2019 16.50 Mein erstes Mal Erstwähler treffen auf Spitzenkandidaten Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 21.40 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016 22.25 Momente der Geschichte Wirtschaftswunder und Kalter Krieg Deutschland 2018 23.10 Momente der Geschichte Das doppelte Deutschland Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Franz Josef Strauß und der Milliardendeal Deutschland 2015 0.35 heute journal 1.05 Terra X Der Dino-Planet Kampf der Giganten 1.50 Terra X Der Dino-Planet T-Rex und seine Brüder 2.30 Terra X Der Dino-Planet Gefiederte Drachen 3.15 Dokumentarfilm in ZDFinfo Die sterbenden Inseln - Kiribati und der Klimawandel Film von Matthieu Rytz 4.10 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet 4.55 Vergiftete Flüsse Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie Kanada 2017

