fotografdesjahres2019: NATIONAL GEOGRAPHIC und OLYMPUS starten diesjährigen Fotowettbewerb auf Instagram

NATIONAL GEOGRAPHIC sucht gemeinsam mit dem Partner OLYMPUS den "Fotograf des Jahres 2019". Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto "Bewegung". Die Welt steht niemals still und bietet in der Natur, der Stadt oder im Sport verschiedenste Bildmotive für eine fotografische Umsetzung des Themas. Bis zum 19. Juli 2019 können Fotointeressierte ihre Bilder mit dem Hashtag #fotografdesjahres2019 auf Instagram posten. Eine Jury aus Vertretern von NATIONAL GEOGRAPHIC und OLYMPUS sowie des Fotografenverbands Freelens e.V. wählt die fünf besten Bilder aus.

Der Gewinner erhält einen exklusiven Fotoworkshop mit der NATIONAL GEOGRAPHIC-Fotografin Ulla Lohmann und eine OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II mit dem Objektiv M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO im Wert von 2.399 Euro. Die Plätze zwei und drei gewinnen eine OLYMPUS-Ausrüstung.

NATIONAL GEOGRAPHIC veröffentlicht die Siegerfotos in der Oktober-Ausgabe, die am 27. September 2019 erscheint. Ausgerichtet wird der NATIONAL GEOGRAPHIC-Fotowettbewerb in Kooperation mit OLYMPUS, einem der weltweit führenden Hersteller von optischen und digitalen Produkten in den Bereichen Medizintechnik und Fotografie.

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen unter: http://fotografdesjahres.nationalgeographic.de

