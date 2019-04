ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 9. April 2019

ZDFinfo

Woche 15/19 Mittwoch, 10.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.55 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Liebe, Frust und Freiheit Deutschland 2013 6.40 ZDFzeit Nicht alles war schlecht DDR - Sehnsucht, Trotz und Rock 'n' Roll Deutschland 2013 7.25 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg 8.55 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der Einheit Deutschland 2019 10.10 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 10.40 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 11.25 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 12.10 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017 12.55 Terra Xpress Brisanter Fund beim Entrümpeln und das Glück in der Auster Deutschland 2016 13.25 Terra Xpress XXL Vorsicht, Langfinger! Deutschland 2017 14.10 Terra Xpress XXL Ärger auf dem Land Deutschland 2018 14.55 Terra Xpress XXL Geheimnisse des Himmels ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012 22.25 Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten Großbritannien 2018 23.10 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 23.55 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 0.40 heute journal 1.05 One Strange Rock - Unsere Erde Atem 1.50 One Strange Rock - Unsere Erde Sturm 2.35 One Strange Rock - Unsere Erde Schutz 3.15 One Strange Rock - Unsere Erde Ursprung 4.00 One Strange Rock - Unsere Erde Überleben ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

