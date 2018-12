Zehnteilige Doku-Reihe "Die Kanada-Saga" in ZDFinfo

Die "Kanada-Saga" begleitet das Land auf seinem Weg von der Kolonialisierung Nordamerikas im 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105413 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFinfo/Marietta Pauli" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Indigene Völker lebten bereits vor Ankunft der Europäer auf dem Territorium, das wir heute als Kanada kennen. Als die ersten französischen und englischen Siedler dort eintrafen und Land für sich beanspruchten, standen jahrhundertealte Traditionen vor einem plötzlichen Wandel. In zehn Folgen erzählt ZDFinfo am Donnerstag, 20. Dezember 2018, ab 20.15 Uhr, in "Die Kanada-Saga" die außergewöhnlichen Geschichten der Menschen, Orte und Ereignisse, die Kanada geprägt haben. Dabei werden Spielszenen, 3D-Animationen und Interviews mit prominenten Kanadiern kombiniert.

"Die Kanada-Saga" begleitet das Land von den Anfängen der Kolonialisierung Nordamerikas im 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der Film beleuchtet das Aufeinandertreffen der ersten britischen und französischen Siedler mit der indigenen Bevölkerung ebenso wie den Wettstreit um die natürlichen Ressourcen des Landes oder die Hintergründe des kanadischen Unabhängigkeitskriegs. Außerdem zeigt der Film, welche Herausforderung es war, in dem riesigen Land die nötige Infrastruktur zu schaffen.

Erzählt wird von der Vergrößerung des Landes und der Gründung des Dominion, von der Beteiligung Kanadas am Ersten Weltkrieg, von den 1920er-Jahren, dem wirtschaftlichen Boom und der darauffolgenden Krise. Weitere Themen sind Kanadas Rolle im Zweiten Weltkrieg, die Veränderung der Rolle der Frau in der kanadischen Gesellschaft, aber auch die Nachkriegszeit, in der Kanada sich mit Problemen wie Rassismus und dem Umgang mit der indigenen Bevölkerung auseinandersetzen musste. Und zuletzt geht es auch um Kanadas Weg ins 21. Jahrhundert - als Einwanderungsland und Modell für eine multikulturelle Gesellschaft.

ZDFinfo wiederholt alle zehn Teile "Die Kanada-Saga" am Freitag, 28. Dezember 2018, ab 5.30 Uhr.

