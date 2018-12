Mainz (ots) -

Woche 50/18 Freitag, 14.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 6.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 6.55 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 7.25 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 7.55 forum am freitag 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Frontal 21 Deutschland 2018 8.55 auslandsjournal Deutschland 2018 9.25 UNANTASTBAR Der Kampf für Menschenrechte Deutschland/Kanada 2018 10.55 ZDFzoom HUNGER! USA/Deutschland/Mexiko 2014 11.50 ZDFzeit DURST! USA/Deutschland/Mexiko 2014 12.35 Schöne neue Welt Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt Deutschland/USA 2016 13.35 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 14.20 Das unsichtbare Athen - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Skandal! Große Affären in Deutschland Der verkaufte Fußball Deutschland 2016 23.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015 23.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 0.40 heute journal 1.10 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018 1.55 Verschleppt - Die Kinder des 20. Juli Deutschland 2018 2.40 Die SS Heydrichs Herrschaft 3.25 Die SS Der Machtkampf 4.05 Die SS Himmlers Wahn 4.50 Die SS Totenkopf

